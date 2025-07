ASL L’AQUILA: M5S, “LEGA ATTACCA MARSILIO CON NOSTRE ARGOMENTAZIONI, POI VOTA TAGLI E AUMENTO TASSE”

AVEZZANO – “Le critiche della Lega al presidente Marco Marsilio per la gestione della Asl1 – Avezzano Sulmona L’Aquila dimostrano ancora una volta quanto la destra abruzzese, in tutte le sue varianti, sia inaffidabile e dannosa per la Marsica. Il sottosegretario del Governo Meloni Luigi D’Eramo, ex segretario regionale della Lega, ha attaccato pesantemente la Giunta Marsilio, criticando l’operato della dirigenza della Asl1, di stretta nomina politica da parte del presidente della Regione. Le argomentazioni usate sono le stesse che il Movimento 5 Stelle utilizza da anni: scelte manageriali discutibili che minano la fiducia di cittadini e lavoratori, garanzia servizi e prestazioni di qualità che viene meno, disavanzo finanziario”.

Così, in una nota, il Gruppo territoriale M5S Avezzano-Marsica.

“Verrebbe da dire ‘benvenuto nel mondo reale, dott. D’Eramo’ – scrive il M5S – Peccato che le critiche siano emerse solo oggi, quando c’è da occupare la poltrona del Direttore generale della Asl1, essendo scaduto lo scorso 31 maggio il mandato del dottor Ferdinando Romano. Le parole usate oggi dalla Lega stridono con il voto favorevole dato solo poche settimane fa in Consiglio regionale al presidente Marsilio, quando c’era da aumentare le tasse e tagliare i servizi proprio a causa della malagestione della Asl1 e della sanità pubblica abruzzese, in generale. Va ricordato anche il voto favorevole della Lega quando il presidente Marsilio ha imposto alla Marsica la cancellazione del presidio sanitario di Tagliacozzo dalla rete ospedaliera regionale e l’accorpamento del presidio di Pescina all’ospedale dell’Aquila”.

“Intanto, i cittadini marsicani continuano ad essere abbandonati a liste d’attesa infinite per un esame o una visita specialistica mentre ospedale e pronto soccorso di Avezzano restano in balia di inaccettabili carenze strutturali. La Lega non è credibile. Anzi, nel suo tentativo di rubare argomenti e parole all’opposizione, conferma solo il fallimento del Governo Marsilio che loro stessi continuano a sostenere supinamente in Consiglio regionale. Se sono coerenti come dicono e non stanno alzando la voce solo per ottenere una poltrona ai vertici della ASL, escano dalla maggioranza e vadano ad occupare i banchi dell’opposizione, insieme ai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini che, al contrario, la battaglia per una sanità pubblica efficiente la fanno sempre, con coerenza e veramente senza sconti a nessuno”, conclude la nota.