ASL L’AQUILA: MARSILIO NOMINA COSTANZI NUOVO DG, ENTRATA IN SERVIZIO DA 1 SETTEMBRE, LE REAZIONI

L’AQUILA – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fdi, sentita l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, ha designato Paolo Costanzi a direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila. Il presidente Marsilio ha dato mandato agli uffici di disporre gli atti necessari, prevedendo la decorrenza dell’entrata in servizio a partire dal 1° settembre.

Costanzi, 62 anni, storico direttore del consiglio regionale d’Abruzzo prima di diventare direttore del Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura della Regione Abruzzo, succederà a Ferdinando Romano, che ha recentemente assunto l’incarico di commissario al Policlinico Tor Vergata, sostituito dal 1 giugno dal facente funzione Stefano Di Rocco, direttore amministrativo.

LE REAZIONI

Il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, celebra la notizia della nomina di Paolo Costanzi a Direttore Generale della ASL dell’Aquila: “”Ho condiviso con lui più di dieci anni di lavoro all’interno della struttura del Consiglio regionale. Prima da consigliere e poi da presidente dell’Assemblea, ho potuto apprezzarne il rigore professionale e l’ottima capacità di risolvere situazioni anche complesse. Una gestione che è andata oltre il semplice funzionamento del ‘Palazzo’, in grado di supportare azioni sul territorio, sia in termini di realizzazioni infrastrutturali, di difesa del patrimonio architettonico e in campo culturale. Sono certo che svolgerà il delicato compito assegnatogli con passione e competenza, guidato da un’etica pubblica volta al servizio dei cittadini e delle istituzioni”.

“Esprimo grande soddisfazione per la nomina del dottor Paolo Costanzi nel ruolo di dg della Asl provinciale dell’Aquila, una scelta che rappresenta, insieme, rispetto e considerazione nei confronti del territorio e valorizzazione di una professionalità che, dopo aver ricoperto in passato diversi delicati ruoli, in Regione Abruzzo ha saputo raggiungere la sua massima espressione”, così il senatore di FdI Guido Liris, che è anche dirigente medico in aspettativa della azienda.

“Parliamo di una persona che non solo ha ricoperto importanti ruoli amministrativi, ma che conosce intimamente la realtà socio-culturale della nostra provincia, avendone vissuto e interpretato le dinamiche in molteplici vesti. Una figura che rappresenta non solo le competenze istituzionali, ma anche un vissuto concreto e autentico. È merito della politica – quella in cui credo e a cui mi onoro di appartenere – se non si è ceduto alla logica delle spartizioni e dei posizionamenti di potere, ma si è scelto di guardare al bene comune, selezionando una professionalità di altissimo profilo, con un bagaglio manageriale solido e una conoscenza profonda del territorio aquilano. Una scelta che rafforza il legame tra istituzioni e cittadini, soprattutto in una fase così delicata”.

“Desidero ringraziare l’amico Roberto Santangelo, che ha compiuto un gesto di grande responsabilità e generosità, rinunciando ad un direttore che ha guidato fino ad oggi il Dipartimento regionale di sua competenza consentendo così in un momento caratterizzato da una forte criticità e dalla necessità di fare scelte determinanti per il futuro, a prendere della Asl provinciale che una figura del territorio, con profonda conoscenza del tessuto locale, potesse assumere un ruolo di primo piano”.

Infine, il senatore ringrazia “il presidente Marsilio per avere, insieme alla maggioranza di centrodestra, con sensibilità e lungimiranza ‘ascoltato'” anche la comunità provinciale”.

Congratulazioni anche dal consigliere regionale del Pd, l’aquilano Pierpaolo Pietrucci.

“Faccio gli auguri più sinceri a Paolo Costanzi. Lo conosco da tanti anni ed ho sempre apprezzato, oltre alla sua grande professionalità e capacità amministrative, le sue qualità umane e civili che per me fanno sempre la differenza, soprattutto quando si ha a che fare con la salute e la vita delle persone. Lo ha dimostrato nella sua vita professionale quando dopo il terremoto ha difeso L’Aquila dai tentativi di indebolimento del Capoluogo di Regione, perpetrati da più parti, financo supportando con genialità di idee e contributi tecnici, scelte che la politica in diversi momenti storici, è stata chiamata a prendere. Sono certo che il suo impegno sarà improntato all’ascolto, al confronto, al coinvolgimento di tutti i protagonisti della sanità a partire dai sindacati, dai cittadini, dal complesso mondo del personale sanitario e amministrativo a quello politico tutto (maggioranza e opposizione) perché la sanità è di tutti”.

“Eredita purtroppo una situazione pesantissima segnata da un debito assurdo e da scelte regionali e del precedente management inique che per anni hanno penalizzato la ASL aquilana (la carenza di personale, la soluzione per il precariato amministrativo e sanitario, le Case di Comunità, i Nuclei di cure primarie, l’indebolimento di reparti storicamente prestigiosi come l’oncologia, la valorizzazione del personale medico e sanitario, fino ai rapporti con l’Ateneo aquilano). Se sarà messo in condizione di dimostrare le sue grandi capacità, rilanciando il diritto alla salute e una sanità pubblica di qualità, Paolo Costanzi troverà anche l’opposizione e tutte le forze sociali e le associazioni al suo fianco”, conclude Pietrucci.

Scrive il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, di Fdi.

“Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Paolo Costanzi per la nomina a Direttore Generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Un incarico di grande responsabilità che viene affidato a un dirigente pubblico di comprovata esperienza e profonda conoscenza della macchina amministrativa. Sono certo che saprà affrontare con competenza e visione strategica le sfide che attendono il nostro sistema sanitario territoriale, a beneficio delle comunità che serviamo”.

Afferma Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale: “Non poteva esserci scelta più azzeccata: non solo per la profonda conoscenza delle nostre realtà territoriali ma soprattutto per la competenza e la capacità già dimostrate nella gestione di articolazioni complesse dell’amministrazione regionale”. “Conosco personalmente le ottime qualità di Costanzi da oltre vent’anni, avendo avuto modo di lavorare con lui. Sono certo che svolgerà un ottimo lavoro. Gli daremo il massimo supporto nel suo ruolo di direttore generale della ASL1, affinché continui a perseguire gli obiettivi e gli indirizzi dell’amministrazione Marsilio. Nonostante le difficoltà in un settore nevralgico come quello della sanità, stiamo ottenendo risultati significativi rispetto ad altre regioni d’Italia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Leonardo Scimia, capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune dell’Aquila: “Esprimo grande soddisfazione per la nomina del dott. Paolo Costanzi a nuovo manager della ASL dell’Aquila. Una scelta di qualità, che va nella direzione di una piena valorizzazione delle competenze e della conoscenza del territorio. In un momento particolarmente delicato per la sanità aquilana, caratterizzato da sfide complesse e da una necessità urgente di risanamento e rilancio, è fondamentale affidarsi a figure solide, radicate e capaci. Costanzi ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere esperienza, serietà e visione, elementi essenziali per riportare efficienza e fiducia nei servizi sanitari locali. Come rappresentanti istituzionali del territorio, saremo al suo fianco con spirito costruttivo, vigilanza e collaborazione. La sanità è un diritto dei cittadini e una priorità assoluta: servono decisioni coraggiose e una guida all’altezza. Siamo certi che con il nuovo direttore generale si potrà avviare una fase nuova. A lui va il nostro augurio di buon lavoro, con la piena disponibilità a collaborare per il bene della comunità aquilana”.

Commenta la vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Marianna Scoccia: “Esprimo le mie più sincere congratulazioni al dott. Paolo Costanzi per la sua recentissima nomina a Direttore Generale della ASL dell’Aquila. Sono certa che saprà fornire il meglio della sua professionalità, offrendo competenza e soluzioni in un settore che in questo momento sta soffrendo qualche difficoltà. Ho avuto modo di apprezzarne il valore durante il suo lungo mandato da direttore in Consiglio regionale, dove ha traghettato brillantemente l’Ente nel difficile periodo della ricostruzione post-sisma e gestito con spirito di servizio e dedizione ogni esigenza amministrativa e logistica”.

Commenta la Lega Abruzzo con Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale, il vicepresidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente e il consigliere regionale Carla Mannetti.

“Le nostre congratulazioni a Paolo Costanzi per la designazione a nuovo Direttore Generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, un incarico di grande responsabilità in un momento cruciale per il sistema sanitario regionale. Costanzi ha maturato una lunga esperienza nel settore pubblico e amministrativo, ricoprendo ruoli di rilievo all’interno della macchina regionale. Siamo certi che saprà affrontare con competenza e concretezza le sfide che attendono la Asl 1. Da parte nostra, massima disponibilità a collaborare nell’interesse del territorio e dei cittadini”.

Scrive Claudio Gregori, presidente provinciale Fratelli d’Italia – L’Aquila: “Esprimo piena soddisfazione per la nomina di Paolo Costanzi a Direttore Generale della ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Si tratta di una scelta lungimirante che premia il territorio e valorizza l’intera Provincia. Costanzi, con una lunga e riconosciuta carriera amministrativa in Abruzzo porta con sé valori, conoscenza e impegno al servizio della comunità Aquilana. La designazione, voluta e formalizzata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, rappresenta un segnale evidente di attenzione alla nostra Provincia, laddove il legame territoriale incontra la competenza certificata. Con Paolo Costanzi, la nostra terra è rappresentata istituzionalmente da un manager che conosce profondamente le sfide e le potenzialità del territorio. Un ringraziamento va a Costanzi per aver accettato questa importante responsabilità, e un augurio formulato al Presidente Marsilio per aver sostenuto una scelta chiara e coerente: il territorio al centro delle istituzioni regionali”.