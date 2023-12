ASL L’AQUILA: “NESSUN PROBLEMA DI RISCALDAMENTO A BAZZANO”

L’AQUILA – “Un inconveniente di questo tipo si è verificato alcuni giorni fa ed è stato prontamente risolto. Attualmente, sia i pazienti che il personale della struttura godono di un ambiente confortevole e ben riscaldato”.

Lo sottolinea in una nota il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl dell’Aquila, Massimo Ciuffetelli, in merito alle criticità al riscaldamento nella sede del distretto sanitario di Bazzano, smentendo “quanto riportato in un recente comunicato stampa” del Pd, “ripreso da alcuni organi d’informazione”.

“Abbiamo affrontato il problema con tempestività – chiarisce – garantendo che le necessarie misure fossero adottate per ripristinare il riscaldamento. La salute e il benessere dei pazienti e del personale sono la nostra priorità assoluta, e continueremo a vigilare attentamente su qualsiasi questione relativa alle condizioni ambientali nelle nostre strutture”.