ASL L’AQUILA: NUOVI PRIMARI, PORTATI A TERMINE 14 CONCORSI, ECCO TUTTI I NOMI E GLI INCARICHI

L’AQUILA – La Asl provinciale dell’Aquila ha portato a termine tutti i 14 concorsi per direttori di unità operative complesse (primari) banditi. Con la conclusione di tutte le procedure concorsuali le caselle di vertice di reparti ospedalieri e servizi messi a concorso sono state riempite, con incarichi della durata 5 anni.

Un’operazione che consente di uscire dalla precarietà del passato, a lungo caratterizzata da supplenze di breve durata che venivano ripetutamente prorogate.

“L’individuazione dei primari di reparti e servizi strategici”, dichiara il manager Ferdinando Romano, “consentirà di programmare in modo accurato le rispettive attività e di raggiungere una stabilità operativa che si tradurrà in un miglior livello di assistenza a beneficio dei pazienti”

Tra i nuovi direttori delle unità operative complessemolti sono già in servizio mentre per altri si stanno perfezionando in questi giorni gli atti formali di nomina.

Questo l’elenco dei nuovi primari:

Neurochirurgia Ospedale di L’Aquila: Alessandro Ricci

Pneumologia e Utir Ospedale di L’Aquila: Gian Luca Primomo

Pronto soccorso Ospedale di L’Aquila: Angelo Flavio Mucciconi

Chirurgia e diagnostica endoscopica Ospedale di L’Aquila: Loreto Lombardi

Laboratorio analisi Ospedale di L’Aquila: Patrizia Frascaria

Radiologia Ospedale di Avezzano: Luigi Zugaro

Anestesia e rianimazione Ospedale di Avezzano: Pierfrancesco Fusco

Laboratorio analisi Ospedale di Avezzano: Rossana Stefania Lo Russo

Cardiologia Ospedale di Avezzano: Francesco Vetta

Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Avezzano: Costantino Rossi

Otorinolaringoiatria Ospedale di Avezzano: Fabrizio Silvagni

Medicina interna Ospedale di Sulmona: Flavio Rispoli

Servizio di Medicina Legale: Cesare Paolo Giffi

Siesp (Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica): Enrico Giansante