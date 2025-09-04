ASL L’AQUILA: OGGI A PALAZZO SILONE PRESENTAZIONE DEL NUOVO DG PAOLO COSTANZI

L’AQUILA – Sarà presentato oggi il nuovo direttore generale della Asl Avezzano – Sulmona – L’Aquila, Paolo Costanzi entrato in servizio il 1 settembre.

L’appuntamento è alle 11.30 nella sala stampa “Isolina Scarsella” di Palazzo Silone a L’Aquila e interverranno il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale (Asr), Pierluigi Cosenza, ed anche l’ex dg, Ferdinando Romano, che ha assunto l’incarico di commissario al Policlinico Tor Vergata, sostituito dal 1 giugno a al 1 settembre dal facente funzione Stefano Di Rocco, direttore amministrativo. Romano aveva partecipato al bando indetto a maggio, ma poi ha deciso di fare un passo indietro non presentandosi all’esame orale

Costanzi 62 anni, storico direttore del consiglio regionale d’Abruzzo, e poi direttore del Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura della Regione Abruzzo.

Ha scritto sul suo profilo facebook lo stesso Costanzi il 1 settembre, giorno dell’insediamento: “Inizio oggi un nuovo percorso professionale molto impegnativo. Chi mi conosce sa che sono restio alla ribalta della cronaca, ho sempre raggiunto gli obiettivi, in tutti i ruoli in cui sono stato chiamato, in silenzio limitandomi alla dovuta comunicazione successiva. In questo caso, tuttavia, non posso non esternare anticipatamente il ringraziamento al Presidente Marsilio per la fiducia e ai tanti, tantissimi amici, conoscenti e rappresentati di istituzioni e associazioni per gli apprezzamenti che hanno manifestato; mi hanno finanche emozionato ma anche responsabilizzato. Come sempre mi impegnerò, senza riserve, per non deludere le aspettative, consapevole che molti dei problemi sono risolvibili solo con cambiamenti delle regole nazionali a cui il Presidente, per la verità, sta già lavorando da tempo. Ho alcune certezze: la prima è che nel proseguo cercherò di far parlare molto poco del mio ruolo e della mia persona ma molto delle straordinarie professionalità sanitarie che ogni giorno si impegnano, senza risparmiarsi, per garantire i servizi che noi cittadini ci attendiamo; la seconda è che troverò il tempo per incontrare questi professionisti sul posto di lavoro”.

Un dg aquilano, come non accadeva da anni, dopo che nel 2019 Rinaldo Tordera, lombardo di origine, ma aquilano acquisito, è stato sostituito da Roberto Testa e poi nel 2021 c’è stato l’avvento di Ferdinando Romano, entrambi di Roma, con il secondo di origini campane, ora commissario del Policlinico di Tor Vergata