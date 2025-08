L’AQUILA – È attesa per la giornata di domani la firma del decreto che nominerà Paolo Costanzi nuovo direttore generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Secondo quanto si apprende, la designazione sarà formalizzata dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di FdI, come atto conclusivo della selezione curata dalla commissione tecnica incaricata.

Costanzi, 62 anni, storico direttore del consiglio regionale d’Abruzzo prima di diventare direttore del Dipartimento Cultura della Giunta regionale, succederà a Ferdinando Romano, che ha recentemente assunto l’incarico di commissario al Policlinico Tor Vergata, finora sostituito dal facente funzione Stefano Di Rocco, direttore amministrativo. Attualmente è direttore del Dipartimento Sociale, Enti locali e Cultura della Regione Abruzzo.

Proprio oggi c’è stato un colloquio preliminare a Palazzo Silone, sede della Giunta regionale, con il presidente Marsilio e con lo stesso ex manager Romano.

In 14 hanno presentato con esito positivo la candidatura per il bando per la Direzione generale.

Dopo la “scrematura” effettuata dalla Commissione composta dal vice direttore del dipartimento Salute, Camillo Odio, presidente, da Francesco Enrichens, in rappresentanza dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas) e da Marta Di Nicola, direttrice del Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologie dell’Università D’Annunzio, sul tavolo di Marsilio, oltre a Costanzi, è arrivata la seguente rosa di potenziali dg: Maria Bernadette Di Sciascio, già dirigente medico della Asl provinciale dell’Aquila e della Asl provinciale di Chieti, Francesco Trotta, dirigente Aifa, Angelo Barbato, direttore sanitario alla Asl di Rieti, e Joseph Polimeni, dirigente Usl Toscana Centro.

Tra i 14 candidati iniziali, Romano non si è presentato al colloquio, uscendo dunque di scena, come pure Angelo Tanese, già a capo della Asl Roma 1 ed ex direttore amministrativo della Asl provinciale di Chieti, dato tra i favoriti, e Fabio Sebastiano, dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise.