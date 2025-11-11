L’AQUILA – Un prelievo di sangue gratuito per la prevenzione dell’epatite C che, in assenza di una diagnosi precoce, può provocare cirrosi epatica e tumore al fegato.

La campagna di prevenzione della Asl 1 L’Aquila, avviata nelle settimane scorse nell’ambito del piano nazionale per l’eliminazione del virus HCV, è incentrata su uno screening gratuito. La campagna è rivolta a coloro che sono nati tra il 1969 e il 1989 che potranno parteciparvi fino al 31 dicembre prossimo. Alla fascia di popolazione interessata la Asl 1 Abruzzo sta inoltrando un invito in cui vengono spiegati obiettivo e modalità per aderire al programma di prevenzione.

Cos’è l’HCV.

E’ un virus può rimanere silente nell’organismo, senza cioè dare alcun sintomo, e causare nel tempo gravi complicazioni come cirrosi epatica e tumore al fegato. Questa infezione, se intercettata tramite la prevenzione e quindi attraverso la diagnosi precoce, può essere curata con una terapia orale che ha un’efficacia superiore al 95% e con effetti collaterali minimi.

Incidenza: Abruzzo oltre media nazionale.

L’infezione cronica da HCV rappresenta una delle principali cause di mortalità. In Italia si stima che circa l’1,5% della popolazione ne sia affetto mentre in Abruzzo la percentuale sale al 3,7% (circa 47.000 persone) ma molti casi rimangono non diagnosticati.

Il test. Il prelievo di sangue, per il quale non occorre l’impegnativa del medico, servirà a rilevare l‘eventuale presenza del virus; in caso di esito positivo, la persona sarà contattata per una visita specialistica e per l’eventuale avvio delle terapie.

Per informazioni si può chiamare il numero 0862 368702, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure inviare una mail con i dati anagrafici all’indirizzo screeninghcv@asl1abruzzo.it

Per chi è stato già curato per l’Epatite C, non è necessario sottoporsi nuovamente al test.

ASL L’AQUILA: PRELIEVO DI SANGUE GRATUITO PER PREVENIRE L’EPATITE C. SCREENING FINO AL 31 DICEMBRE L'AQUILA - Un prelievo di sangue gratuito per la prevenzione dell’epatite C che, in assenza di una diagnosi precoce, può provocare cirrosi epatica ...