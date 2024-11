ASL L’AQUILA: PREVENZIONE TUMORE COLON, FINO AL 31 DICEMBRE RICONSEGNA KIT IN FARMACIA

L’AQUILA – Al via nella Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila il programma di screening oncologico “10 minuti che valgono una vita” per la prevenzione dei tumori al colon, seno e utero.

Dal 21 novembre fino al 31 dicembre prossimo si potrà consegnare il kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci alla farmacia più vicina.

“Si tratta del kit che viene inviato dalla Asl agli utenti direttamente a domicilio – viene spiegato sul sito della Asl – Un’opzione, a titolo gratuito e senza prenotazione, che si aggiunge ai test, già introdotti il 4 settembre scorso nelle farmacie aderenti all’accordo nazionale con le associazioni del settore, riguardanti holter pressorio e cardiaco, ecg, monitoraggio di terapie per la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) e vaccinazione covid”.

L’iniziativa sperimentale promossa dalla Regione, si inserisce nell’ambito della “farmacia di comunità”, avviata anche in altre regioni, mirata ad agevolare l’accesso del cittadino ad alcune prestazioni e a ridurre le liste d’attesa.

QUI L’ELENCO DELLE FARMACIE PER LA RICONSEGNA DEL KIT

“L’auspicio è che l’inserimento, tra le prestazioni già erogate dalle farmacie, del kit per ricerca del sangue occulto possa spingere l’utenza a sottoporsi al controllo per prevenire il tumore del colon retto. Questo tipo di indagine, affidata all’iniziativa dell’utente, se fatta nei tempi indicati dalla Asl, può infatti rivelarsi decisiva per scoprire e fronteggiare tempestivamente la neoplasia. Un invito a praticare con diligenza la prevenzione su cui l’azienda sanitaria è costantemente mobilitata con campagne e iniziative di sensibilizzazione nei confronti della popolazione”, conclude la nota.