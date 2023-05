ASL L’AQUILA PRIMA AZIENDA SANITARIA NEL POLO STRATEGICO NAZIONALE

L’AQUILA – “La Direzione Generale della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila accoglie con soddisfazione le comunicazioni fornite nella giornata odierna dal Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, davanti al Consiglio regionale, in merito all’attacco hacker di cui la presente azienda è risultata recentemente vittima”.

È quanto si legge in una nota a firma della Direzione generale della Asl, guidata da Ferdinando Romano, che “esprime, altresì, particolare orgoglio per le tempistiche entro le quali i sistemi sono stati ripristinati, in un contesto mondiale di grande e costante minaccia cibernetica, e soprattutto per risultare la prima azienda sanitaria locale d’Italia a dotarsi dell’infrastruttura cloud del Polo Strategico Nazionale, che assicura più efficienza, affidabilità e indipendenza ai servizi digitali”.

“L’Asl 1 – viene assicurato – continuerà a collaborare con le autorità a tutt’oggi impegnate nelle indagini sui fatti avvenuti e a lavorare, come sempre fatto, per la tutela e il benessere dei nostri cittadini”.

