ASL L’AQUILA: PROSEGUONO CONCORSI PER PRIMARI, GIANSANTE DIRETTORE SERVIZIO IGIENE

L’AQUILA – Prosegue, alla Asl dell’Aquila, la stagione dei concorsi per individuare i direttori delle unità operative e riempire progressivamente tutte le caselle.

Dopo le recenti nomine al ruolo di primari del dott. Carlo Rodorigo al pronto soccorso di Avezzano, del dott. Mauro Favoriti alla chirurgia di Sulmona, del dott. Olivo Colafarina all’ortopedia dell’Aquila e del dott. Paolo Stratta al servizio psichiatrico diagnosi e cura dell’Aquila, è stato portato a termine, nei giorni scorsi, anche il concorso per la designazione del dott. Enrico Giansante anuovo direttore del Siesp (servizio Igiene epidemiologia sanità pubblica.)

La direzione Asl ha da tempo deliberato e programmato le procedure concorsuali per conferire gli incarichi ai vertici delle diverse unità operative e proprio in questi giorni ha definito il calendario per lo svolgimento delle selezioni pubbliche che si terranno tra novembre e gennaio prossimi.

Una massiccia immissione di figure sanitarie apicali che colmerà una lacuna che si protrae da anni e che permetterà di migliorare, con un’inversione di tendenza rispetto al passato, l’organizzazione del lavoro di reparti e servizi, assicurandone stabilità di gestione e, di riflesso, un più alto livello di assistenza del paziente.

Ecco la griglia dei concorsi imminenti.