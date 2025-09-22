ASL L’AQUILA: REFERTI RADIOLOGICI DA DOMANI SI POTRANNO CONSULTARE E SCARICARE DAL PORTALE REGIONALE

22 Settembre 2025 13:59

L'Aquila - Sanità

L’AQUILA – Da domani, martedì 23 settembre, sarà possibile acquisire online i referti radiologici tramite il sito sanità della Regione.

Il nuovo servizio consentirà al cittadino la consultazione e lo scarico di referti e immagini radiologiche dal portale servizi ‘Abruzzo sanità online’.

Come funziona.





– Accedere al link   https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi tramite SPID o CIE

-Cliccare sul bottone “Sportello REFERTI RADIOLOGIA”

– Consultare e scaricare referti e immagini radiologiche previo consenso.

 

