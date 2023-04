ASL L’AQUILA REPLICA A SINDACO AVEZZANO, “ASSUNZIONI E INVESTEMENTI PER OSPEDALE MARSICANO”

AVEZZANO – “Vogliamo rassicurare il Sindaco di Avezzano, con il quale c’è un rapporto di proficua collaborazione, che l’attenzione nei confronti dell’ospedale di Avezzano e della sanità marsicana non è mai stata così alta come con questa Amministrazione”.

Lo dichiara la Direzione Aziendale della Asl 1 Abruzzo in relazione a quanto pubblicato oggi sulla stampa dal primo cittadino del capoluogo marsicano, Giovanni Di Pangrazio.

“Dobbiamo nuovamente ricordare che il reclutamento del personale medico è un problema dell’intera nazione, ma l’Azienda, con notevole sforzo, è riuscita a portare a termine diversi concorsi, tra cui quelli di anestesia e radiologia che hanno già consentito di assegnare altro personale all’ospedale di Avezzano e sono stati avviati numerosi avvisi pubblici, tra cui l’ultimo, in ordine di tempo, relativo alla selezione di medici per il pronto soccorso che consentirà di rafforzare la dotazione organica dell’ospedale di Avezzano. Saranno anche espletati, nei prossimi mesi, gli avvisi per nominare tutti i primari dei reparti rimasti senza un responsabile”

“Per non parlare”, aggiunge la Direzione Asl, “dell’impegno messo in campo per l’adeguamento strutturale e tecnologico del presidio. Finalmente, dopo decenni, abbiamo fatto i lavori per dotare di bagni tutte le stanze dei reparti di ostetricia, chirurgia e medicina interna; a breve inizieranno anche i lavori per geriatria e ortopedia. Un’attenzione al comfort del paziente che è sempre mancata”

“Abbiamo attivato l’Holding area, nel prefabbricato costruito in epoca COVID. Una struttura presidiata da medici, infermieri e OSS, moderna, supertecnologica, confortevole e dotata di servizi igienici, che ospita i pazienti in attesa di ricovero; gli stessi pazienti che, prima dell’apertura della holding, erano costretti a stare in barella nei corridoi del pronto soccorso. Ancora, sono stati già autorizzati, e verranno effettuati a breve, i lavori per dotare il Pronto Soccorso di spazi molto più ampi e confortevoli, e sempre dotati di servizi igienici, per ospitare i pazienti in osservazione”

“Sono già stati trasferiti all’ospedale di Avezzano 36 letti elettrici per l’ammodernamento dei reparti di ortopedia, ginecologia e lungodegenza”

“E queste sono solo alcune delle azioni messe in campo dalla Direzione Aziendale, pienamente consapevole delle esigenze della sanità marsicana, e per la quale si ribadisce la ferma volontà di adottare ogni misura necessaria alla tutela della qualità assistenziale, nell’ambito delle risorse disponibili e dei vincoli normativi”