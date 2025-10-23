ASL L’AQUILA: RIDUZIONE LISTE D’ATTESA, OLTRE 600 VISITE CON DUE GIORNATE STRAORDINARIE

L’AQUILA – La Asl provinciale dell’Aquila anticipa oltre 600 prestazioni ambulatoriali, già prenotate dagli utenti, per abbattere le liste di attesa.

Nell’azienda sanitaria – si legge in una nota – è scattata la mobilitazione con un’apposita task force di uomini e mezzi, per aggredire i tempi di erogazione delle prestazioni tramite una strategia mirata.

Per centrare l’obiettivo sono state fissate due giornate ad hoc: il 25 ottobre e l’8 novembre, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

In queste due date, in ospedali e strutture sanitarie della provincia dell’Aquila, verranno effettuati visite ed esami strumentali, già prenotati dall’utente, che avrà così la possibilità di anticiparli rispetto all’appuntamento fissato in precedenza.

La macchina organizzativa, con il servizio Cup in prima linea, è al lavoro da giorni per contattare gli utenti, attingendo alla lista delle prenotazioni già fissate.

La persona chiamata dai servizi potrà dare la propria disponibilità, se lo vorrà, ad anticipare la prestazione: una possibilità che vale per tutte le classi di priorità (breve, differita, programmata).

Gli addetti Asl, nel ricollocare temporalmente le prestazioni nelle caselle con le nuove date, daranno la priorità alle prenotazioni più lontane nel tempo.

Quali sono le specialità coinvolte nelle due giornate ‘fuori calendario’ del 25 ottobre e 8 novembre ai fini dell’anticipazione di visite ed esami? L’elenco comprende: visita allergologica, visita e diagnostica senologica, diagnostica ecografica, visita oculistica, eco color doppler, visite neuropsichiatria infantile, visita specialistica e diagnostica endoscopica gastroenterologica, visita pneumologica con indagini strumentali.

Le due giornate aggiuntive, di carattere straordinario, finalizzate ad accorciare i tempi di fruizione degli esami, rientrano in un piano varato dalla Regione.

“Il nostro sforzo – dichiara il manager della Asl, Paolo Costanzi -, è mettere in campo ogni iniziativa, se necessario anche oltre l’attività ordinaria, per cercare di ridurre i tempi di attesa, un diritto del cittadino e un imperativo per la nostra azienda. Su questa iniziativa c’è stata un’ampia disponibilità di medici e personale sanitario, un aspetto importante che denota senso di appartenenza e sensibilità”.

Il direttore sanitario aziendale, Carmine Viola, da parte sua, aggiunge: “Le due giornate si inseriscono in un’azione di ampio respiro, che procederà all’unisono con gli obiettivi della Regione, per cercare di dare prestazioni ai cittadini in tempi adeguati. In questa ottica, saranno in campo tutte le nostre risorse aziendali”.