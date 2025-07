L’AQUILA – La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila comunica che il Call-center del Cup è tornato alla sua piena funzionalità.

“I problemi di ieri, non riconducibili all’azienda sanitaria, sono stati risolti sia per l’accesso Cup sul sito istituzionale sia per il call center”, conclude la nota.