ASL L’AQUILA, ROMANO: “DIFFICILE CREDERE A DICHIARAZIONI MANAGER SU NUOVE ASSUNZIONI”

L’AQUILA – “Stando alle dichiarazioni del manager della Asl, Ferdinando Romano, sono in procinto di essere assunti con carattere d’urgenza (qualche testata riporta persino che sarebbero assunzioni a tempo indeterminato) 10 infermieri per il nosocomio di Avezzano mentre sarebbe stato disposto il reperimento di ulteriori 50 unità destinate agli altri ospedali della provincia tramite lo scorrimento di un vecchio avviso pubblico. In venti giorni dunque si assumeranno 60 unità di personale infermieristico. Purtroppo scorrendo l’albo pretorio dell’Azienda sanitaria locale si trovano pubblicate due sole delibere sulla questione relative agli scorrimenti di una graduatoria di avviso per la copertura di 15 e 8 posti, dunque 23 infermieri, in luogo dei 60 annunciati, da scovare in una graduatoria di due anni fa nella quale è legittimo pensare ci siano nomi di professionisti già impiegati altrove che scopriranno la sede di servizio solo al momento della stipula di contratto: un incentivo alla rinuncia”.

Così il capogruppo di Italia Viva al comune dell’Aquila, Paolo Romano, sulla carenza di personale alla Asl provinciale dell’Aquila e sull’annuncio del dg Romano sulle 60 assunzioni per limitare le chiusure e gli accorpamenti di servizi e reparti alla luca della impennata di contagi.

Romano sottolinea che bene hanno fatto i consiglieri regionali di centrosinistra Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, a chiedere un incontro con il manager.

“Dopo due anni dall’inizio di questa pandemia e due manager che si sono avvicendati alla guida della Asl dell’Aquila, nessuno ha voglia di farsi mettere anelli al naso; non ce l’hanno i cittadini che con patologie croniche devono sottoporsi a cure costanti, non ce l’ha la forza lavoro del cantiere più grande d’Italia che non può far affidamento su unità di personale a sufficienza nel Pronto Soccorso, non ce l’ha chi è responsabile delle fasce più fragili e indifese verso il Covid, bambini e anziani – spiega ancora Romano in una nota – Eppure dalle dichiarazioni date alla stampa sembra debbano essere tutti assunti a stretto giro, talmente stretto da riprendere gli interventi programmati al San Salvatore, sospesi per mancanza di personale, già dalla fine del mese di gennaio”.

“È chiaro che si fa un po’ fatica a credere alle dichiarazioni del manager Asl che sembrano piuttosto un modo per mettere a tacere le critiche che in queste ore hanno travolto la gestione del San Salvatore”, prosegue il consigliere comunale.

Romano conclude chiedendosi “solo dove siano i tanti esponenti di maggioranza che fino a pochi mesi fa hanno ingaggiato un duro braccio di ferro per la sostituzione di Roberto Testa alla guida della Asl aquilana: sono soddisfatti del cambiamento?”.