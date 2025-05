ASL L’AQUILA: ROMANO IN SCADENZA, DA GIUNTA AL VIA PROCEDURA SELEZIONE DIRETTORE GENERALE

L’AQUILA – Al via la procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’azienda Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, considerata la prossima scadenza, il 31 maggio, dell’attuale direttore Ferdinando Romano.

È quanto stabilito oggi dalla Giunta regionale d’Abruzzo.

Al manager Romano, 67 anni, arrivato in Abruzzo in quota Lega, l’incarico era stato conferito il 21 giugno del 2021, prevedendo una durata triennale. Passato poi con Fdi stringendo un rapporto fiduciario con il presidente Marco Marsilio, attraverso una delibera di Giunta regionale, su proposta dell’assessore con delega alla Salute, Nicoletta Verì, era arrivata la proroga di un anno, fino al 31 maggio 2025, appunto.

Una decisione assunta per timore di un possibile rallentamento nell’attuazione del piano di razionalizzazione a causa del deficit della sanità abruzzese, del quale la Asl aquilana ha la maglia nera con un passivo di 46 milioni.

Sul futuro del dg Romano, in bilico tra una conferma e un addio, nel tempo sono state avanzate diverse ipotesi visto che a Roma è dato in lizza sia per un ruolo alla guida della Prevenzione del Ministero della Salute sia per uno al vertice del dipartimento in Regione Lazio.