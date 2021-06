L’AQUILA – La Giunta regionale ha revocato anticipatamente il contratto del direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila, Roberto Testa, oggetto di un percorso amministrativo in cui sono stati contestati risultati negativi soprattutto nella gestione dell’emergenza covid.

Il mandato del 57enne manager romano, in sella dal settembre 2019, sarebbe scaduto nel 2023 con la verifica di metà mandato, prevista nel prossimo mese di settembre.

L’esecutivo regionale, secondo quanto si è appreso, in maniera compatta, nonostante il rischio di risarcimento danni, ha nominato come nuovo direttore generale l’ex direttore dell’Agenzia sanitaria regionale, Ferdinando Romano, tecnico di area Lega.

Testa, indicato da Fratelli d’Italia, era andato in rotta di collisione con gli stessi meloniani, in particolare il governatore Marco Marsilio, e con la Lega, in particolare con il coordinatore regionale, il deputato Luigi D’Eramo.