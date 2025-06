L’AQUILA – “Con riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa relative alla ‘sospensione’ del dirigente Paolo Spaziani, si precisa che i provvedimenti assunti sono indipendenti dal bilancio di esercizio 2024 e sono stati adottati dagli Uffici competenti, e non dalla Direzione Strategica, in pedissequa applicazione della disciplina normativa e regolamentare in materia di pubblico impiego”.

È quanto scrive in una nota la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila in merito all’articolo riportato da AbruzzoWeb (Qui il link), senza specificare la causa della sospensione e sottolineando che non sarebbe una decisione dell’ormai ex manager Ferdinando Romano.

Di seguito la nota completa.

In merito, invece, al bilancio di esercizio 2024, si precisa che è stato lo stesso Direttore della U.O.C. Bilancio a proporre il documento contabile in parola e i relativi allegati, a procedere alla sottoscrizione degli stessi, e a dichiarare come proponente della delibera di adozione del bilancio, quanto segue: “valutando quale responsabile del procedimento, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, e accertando d’ufficio i fatti nonché attestando con assunzione unilaterale di responsabilità amministrativa e tecnica, che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 1 della Legge n° 20/1994 e successive modificazioni, nonché rispondente ai criteri di economicità e di efficacia di cui all’articolo 1, primo comma della Legge n° 241/1990 e ss.mm. ed ii.”.

Si confida di aver definitivamente chiarito l’accaduto e si respingono pertanto come infondate e pretestuose le illazioni riportate dalla stampa