ASL L’AQUILA: TRASLOCANO DIREZIONE E UFFICI AMMINISTRATIVI, SEDE DA VIA SARAGAT AL ROTILIO CENTER

L’AQUILA – La direzione generale e gli uffici amministrativi più importanti della Asl provinciale dell’Aquila dalla attuale sede di via Saragat, nel polo industriale nella periferia ovest della città, saranno trasferiti in una delle palazzine di Rotilio center, in via Carducci.

Sempre dei costruttori aquilani della famiglia Rotilio è il complesso di via Avezzano, nel quale è insediato l’Ufficio speciale ricostruzione della città dell’Aquila (Ursa) e l’assessorato alla urbanistica e ricostruzione del Comune.

In passato il Rotilio center ha ospitato il call center Moxie, poi trasferitosi al tecnopolo d’Abruzzo.

La indiscrezione emerge da fonti in seno alla direzione aziendale. I Rotilio avrebbero ricevuto la migliore valutazione da parte dei funzionari Asl in merito alla manifestazione di interesse lanciata a dicembre scorso, per individuare una nuova sede dopo lo stop del contratto con la proprietà della palazzina di via Saragat.

La seconda opzione sarebbe stata quella del complesso ‘Smeraldo’ dell’imprenditore Gabriele Valentini, in via Australia, nel quartiere di Pettino.

La durata del contratto sarà di sei anni rinnovabili. Non si conoscono i termini economici della nuova intesa. Nell’avviso si legge che “il valore che verrà offerto nella successiva fase di gara per la destinazione d’uso terziaria tipologia uffici, non potrà essere superiore al valore medio indicato nella Banca dati dell’Osservatorio del Mercato immobiliare dell’agenzia delle entrate”

Negli anni scorsi si era parlato di un trasferimento della direzione generale in uno stabile di proprietà nell’ospedale San Salvatore vista la intenzione del manager, Ferdinando Romano, di risparmiare sull’affitto. Ma poi lo spazio è stato utilizzato per scopi sanitari.