L’AQUILA – È stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso bandito dalla Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila per la copertura di 53 posti di assistente amministrativo. (Qui il link)

La delibera numero 1599 del 29 luglio, firmata dal direttore amministrative Stefano Di Rocco, a due giorni dalla scadenza del suo incarico da dg facente funzione, conclude un iter iniziato nel 2020 e rilanciato nel 2023, con prove scritte, orali e valutazione dei titoli.

Il manager, che ha condotto la azienda sanitaria dopo l’uscita di scena a fine maggio di Ferdinando Romano, che ieri non si è presentato al colloquio per il bando per il nuovo dg rimanendo quindi a Roma nel ruolo di commissario straordinario del policlinico Tor Vergata, ha voluto lasciare il segno dando il via libera ad assunzioni molto attese.

Il concorso era aperto ai diplomati e prevedeva una quota di posti riservata al personale precario della stessa Asl con almeno tre anni di servizio.

Accanto ai vincitori, nelle prossime settimane saranno convocati anche gli idonei, visto che la graduatoria potrà essere utilizzata per eventuali scorrimenti fino alla soglia del 123.

Un tema molto sentito quello dei circa 150 precari delle cooperative sociali che lavorano per la Asl dell’Aquila, che hanno protestato temendo di perdere il posto: molti di loro avevano partecipato al concorso e con questa selezione rischiano di rimanere senza lavoro.

Proprio le manifestazioni hanno portato il Consiglio regionale ad approvare un’intesa che consentirà di ampliare le assunzioni fino a 123 unità complessive, più del doppio dei posti messi inizialmente a concorso.

Il clima resta però teso tra chi non è entrato in graduatoria, ma in ogni caso l’Azienda sanitaria si prepara a chiamare i vincitori per la scelta delle sedi e la firma dei contratti a tempo indeterminato.

Da sottolineare che questo concorso e il relativo scorrimento non rientrano nel blocco delle assunzioni di personale amministrativo, blocco deciso dal Dipartimento regionale Salute nell’ambito delle misure di contenimento del pesante deficit della sanità abruzzese.

La delibera è stata completata con i pareri e le firme di rito: istruttoria curata da Luana Di Cesare e da Alessia Valentina Parlatore, rispettivamente istruttore della pratica e direttore della U.O.C. Personale, attestazione della U.O.C. Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie (atto senza spesa né scostamenti di bilancio), quindi il parere del direttore sanitario facente funzione, Carmine Viola, favorevole, e quello del direttore amministrativo, Stefano Di Rocco, che ha apposto la firma definitiva insieme alla Commissione esaminatrice.