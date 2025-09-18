ASL L’AQUILA: VERI’ INCONTRA DIREZIONE STRATEGICA, “ANALIZZATE CRITICITA’, RAFFORZATA SINERGIA”

L’AQUILA – Un confronto sui temi sul tappeto e in particolare l’analisi di alcune criticità da affrontare e risolvere.

Sono stati gli argomenti al centro della visita di oggi pomeriggio, alla sede della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, nel capoluogo regionale, dell’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì che ha incontrato la Direzione strategica dell’azienda sanitaria. Presenti il manager Paolo Costanzi, in sella dal primo settembre, il direttore sanitario Carmine Viola e quello amministrativo Stefano Di Rocco.

“Si è trattato di un confronto utile e costruttivo – dichiara nella nota il direttore generale Costanzi – in cui sono stati ribaditi gli indirizzi programmatici fissati dalla Regione. Durante l’incontro sono stati fatti alcuni approfondimenti su specifiche criticità al fine individuare tempi e modalità di soluzione. Il confronto è servito per raccordarsi con l’assessorato regionale e per definire le molteplici cose da fare”.

Da parte sua l’assessore Verì dichiara: “Abbiamo affrontato diversi temi cruciali, tra cui Rete territoriale e ospedaliera, Pnrr e liste di attesa, fissando delle priorità. Il confronto si è rivelato assai utile per rinsaldare la sinergia già in corso tra assessorato regionale e Asl, in modo da procedere con unità d’intenti secondo i programmi stabiliti”.