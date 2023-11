ASL L’AQUILA, VERRECCHIA: “PRESTO ASSUNZIONE DI ALTRI 100 OSS”

L’AQUILA – “Questa mattina ho avuto un incontro alla Asl1 con la direzione strategica per avere contezza dei tempi relativi all’ulteriore scorrimento della graduatoria di concorso riguardante gli Oss . Il direttore generale, Ferdinando Romano, che ringrazio per la solerzia e la sensibilità verso tale tematica, ha garantito l’ulteriore scorrimento di 100 unità di Oss entro questa settimana, attraverso una deliberazione e con la relativa tempistica di immissione in ruolo”.

Lo fa sapere in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia: “Continua, così, l’egregio lavoro messo in atto dalla Asl1 di Avezzano – L’Aquila-Sulmona, in merito al potenziamento del personale sanitario e sociosanitario, personale sempre più indispensabile nelle nostre strutture pubbliche ospedaliere”.