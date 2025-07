ASL L’AQUILA: BANDO PER DIRETTORE GENERALE, ECCO I 14 NOMI DEI CANDIDATI IN GARA

L’AQUILA – Una corsa per 14, quella alla conquista della poltrona da direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila. Ecco in nomi resi noti dalla Regione Abruzzo di tutti i candidati.

Comunicati dall’ufficio stampa di presidenza, su disposizione del presidente Marco Marsilio, non con un comunicato stampa canonico, ma con uno screen shot non editabile inviato via wapp.

L’ex dg e non riconfermato a inizio giugno, Ferdinando Romano, Paolo Costanzi, ex direttore amministrativo del consiglio regionale ed ora direttore del Dipartimento Sociale, Enti Locali e Cultura della Regione Abruzzo, Angelo Tanese, già a capo della Asl Roma 1 e direttore dell’Agenzia di Valutazione Civica istituita presso Cittadinanzattiva Onlus.

Riccardo Baci, dirigente della Asl di Teramo, Angelo Barbato, direttore sanitario alla Asl di Rieti, Ferdinando Croce, già direttore generale dell’Asp di Trapani, Pietro Derrico, già presidente Sihta e oggi coordinatore del Cts, Maria Bernadette Di Sciascio, dirigente Asl provinciale di Chieti Abruzzo, Salvatore Flaminio, dirigente della Asl Napoli 2 Nord, Vincenzo Giugno, dirigente Asl provinciale dell’Aquila, Joseph Polimeni, dirigente Usl Toscana Centro, Fabio Sebastiano. dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise, Flavio Sensi, già direttore generale della Asl di Sassari, Angelo Tanese, già a capo della ASL Roma 1 e Francesco Trotta., dirigente Aifa.