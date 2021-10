Asl pescara, Apertura nuovo Sportello GAP presso il Distretto Sanitario di Scafa

Scafa – Si è tenuta giovedì 7 ottobre 2021, presso la Sala Convegni dell ‘UTAP di Scafa, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Sportello GAP presso il Distretto Sanitario di Scafa.

Hanno presieduto all’incontro la dottoressa Nadia Anna Della Torre, direttore Uoc Ser.D. di Pescara, il dottor Giorgio Da Fermo, coordinatore degli psicologi del Ser.D., e l’ èquipe del Gap (psicoterapeuti Massimo D’Alessandro, Monica Di Giambattista ed Elena Sasso) che hanno presentato il progetto relativo all’apertura dello sportello di ascolto, presa in carico e cura delle persone affette da Ludopatia.

Erano presenti, tra gli altri, l’Assessore alle Politiche Sociali e Sanitarie dottor Fabio Di Venanzio, il Referente dei Piani di Zona per la Regione Abruzzo dottor Massimiliano Esposito, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Lettomanoppello dott.ssa Luciana Conte, la Dott.ssa Maria Teresa Desiderio per conto della Dott.ssa Luana Trafficante, il Sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, il Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Scafa-San Valentino dott.ssa Daniela D’ Alimonte.

L’accoglienza al progetto e alla sua messa in atto è stata davvero molto positiva e ha suscitato partecipazione, interesse, volontà di collaborazione per il presente e impegno per un futuro foriero di ulteriori iniziative riguardanti il Gioco Patologico: è emersa la volontà e l’esigenza di porre la U.O.C.Ser.D. al centro di una rete di invii informazioni e servizi nel territorio ECAD 17. Sono state poste molte domande e sono stati prospettati i bisogni territoriali, a dimostrazione che il problema è fortemente sentito dagli amministratori e dal contesto socio-sanitario. Dall’evento tenutosie dall’inizio del percorso previsto da questa mattina, 8 ottobre 2021, ci si aspetta dunque una stabilizzazione dell’esperienza, fortemente voluta da tutte le Strutture del Territorio scese in campo.

Nel corso della conferenza è stato sottolineato il ruolo e le attività della U.O.C. Ser.D. sul territorio e la necessità della collaborazione con le Strutture Territoriale e del privato sociale per la corretta informazione e sensibilizzazione sull’attività del Servizio Pubblico.

Lo sportello sarà aperto al pubblico tutti i venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le azioni previste sono:

– Campagna di informazione e sensibilizzazione sul Gioco d’Azzardo Patologico

(GAP);

– Primo contatto con persone con Disturbo da gioco d’azzardo e familiari;

– Inquadramento e valutazione psicodiagnostica;

– Colloqui di counseling motivazionale;

– Avvio percorsi terapeutici ambulatoriali;

– Effettuazione di colloqui individuali e/o familiari di sostegno;

– Monitoraggio percorso ed eventuale follow-up;

– Interventi specifici per la prevenzione e gestione delle ricadute.

Per informazioni e prenotazione delle visite i cittadini possono telefonare dalle ore 8:00 alle ore 13:00, dal lunedì al venerdì, al numero 085.4253492/85. L’accesso alle prestazioni è diretto e gratuito. Alle persone che si rivolgono allo sportello di ascolto si garantisce l’assoluta riservatezza in osservanza della vigente normativa della privacy sul segreto professionale e sul consenso informato.