ASL PESCARA: ARRIVA IL “BED MANAGER” PER LA GESTIONE DEI POSTI LETTO, INCARICO A MARIA COSTANZA TURI

PESCARA – La Asl di Pescara presenta il nuovo “Bed Manager” dell’azienda, una figura professionale che si occuperà della gestione dei posti letto e di “migliorare i tempi di risposta alle necessità sanitarie”, analizzando e monitorando “i flussi dei pazienti, con particolare attenzione ai ricoveri urgenti e alla gestione dei percorsi di dimissione”.

A ricoprire questo incarico sarà la dottoressa Maria Costanza Turi che è stata presentata oggi al personale sanitario, presso l’aula magna dell’ospedale di Pescara, dal direttore generale della Asl Vero Michitelli.

Affiancato dal direttore sanitario, Rossano Di Luzio, dal direttore medico di presidio, Valterio Fortunato, dal direttore del Dipartimento Urgenza Emergenza, Aurelio Soldano, e dal responsabile dell’Incarico di Funzione Organizzativa Aziendale per la gestione del personale di comparto, Lorenzo Silli, il direttore Michitelli ha sottolineato l’importanza “della creazione e dell’istituzione di questo nuovo ruolo all’interno dell’Azienda”.

Come viene spiegato in una nota, la dottoressa Maria Costanza Turi, con una lunga carriera nel Pronto Soccorso e nelle Unità Operative di Medicina e Chirurgia, è stata selezionata per assumere l’incarico di Bed Manager, in virtù delle sue competenze professionali e della sua esperienza sia in ambito emergenziale che internistico. Il suo compito principale sarà quello di ottimizzare l’utilizzo dei posti letto all’interno dell’azienda, garantendo un flusso di pazienti più efficiente dal ricovero alle dimissioni.

“La nuova figura del Bed Manager – ha dichiarato Michitelli – rappresenta un passo fondamentale per affrontare le sfide quotidiane di gestione del flusso ospedaliero. Con l’esigenza crescente di ottimizzare la disponibilità dei posti letto e migliorare i tempi di risposta alle necessità sanitarie, l’introduzione di questo ruolo si inserisce in un progetto più ampio, che include l’efficientamento del nostro sistema sanitario e la risposta ai fenomeni di sovraffollamento, in particolare nel Pronto Soccorso. Siamo certi che la dottoressa Turi, con la sua esperienza e dedizione, contribuirà in modo significativo alla realizzazione di questi obiettivi”.

“Il Bed Manager, con un incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale, si occuperà di analizzare e monitorare i flussi dei pazienti, con particolare attenzione ai ricoveri urgenti e alla gestione dei percorsi di dimissione. La dottoressa Turi lavorerà a stretto contatto con i reparti per garantire che ogni paziente venga gestito in modo appropriato, ottimizzando così le risorse disponibili e migliorando l’efficienza del sistema sanitario aziendale”, viene spiegato.

“Questa iniziativa – si legge ancora nella nota – segue un piano di gestione del sovraffollamento del Pronto Soccorso di Pescara che la Asl di Pescara ha adottato per affrontare le difficoltà legate ai carichi di lavoro in crescita, in particolare durante i periodi di picco influenzale nei mesi invernali e durante il periodo estivo”.

“La dottoressa Turi entrerà ufficialmente in carica domani, 15 gennaio, e inizierà a operare in stretta sinergia con la Direzione Strategica Aziendale. La creazione della figura del Bed Manager, pertanto, è un ulteriore passo verso l’efficienza organizzativa e il miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini”, conclude la nota.