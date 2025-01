ASL PESCARA: ATTIVATO SERVIZIO PRENOTAZIONE CUP SU WHATSAPP PER NON UDENTI

PESCARA – La Asl di Pescara annuncia l’attivazione di un nuovo servizio dedicato alle persone non udenti.

Da oggi, si legge in una nota, è possibile prenotare visite e prestazioni sanitarie tramite il numero di telefono WhatsApp 333 3758787 rendendo più semplice e accessibile il percorso di cura per chi vive con difficoltà uditive.

Il servizio consente di inviare l’impegnativa medica in formato PDF o JPG/PNG (foto), ove risulti evidente l’esenzione per patologia C 06, direttamente al numero WhatsApp dedicato.

Per garantire l’efficacia del processo, è fondamentale specificare che si autorizza la ASL ad inviare l’appuntamento direttamente sul numero di telefono utilizzato per la richiesta.

“Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l’abbattimento delle barriere comunicative, promuovendo l’inclusione e facilitando l’accesso ai servizi sanitari per tutti i cittadini”, viene sottolineato.

Il nuovo servizio si aggiunge agli strumenti già esistenti per le prenotazioni CUP (qui gli orari degli sportelli e i numeri di telefono dedicati: https://www.asl.pe.it/Sezione.jsp?idSezione=863 e CUP online https://portalecittadino.asl.pe.it/ ) ed è stato predisposto per rispondere alle esigenze delle persone non udenti, offrendo loro un canale dedicato, pratico e immediato.

Le impegnative sprovviste di codice di esenzione C 06 non verranno prese in considerazione.