ASL PESCARA AVVIA LA CAMPAGNA “L’ANTIBIOTICO: NO AL FAI DA TE” PROMOSSA DALL’OMS

PESCARA – Dal 18 al 24 novembre si celebra la Settimana mondiale dedicata alla consapevolezza sull’antibiotico-resistenza, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per richiamare l’attenzione sui rischi legati all’uso improprio degli antibiotici e sulle conseguenze della diffusione dei batteri resistenti.

In questo quadro, la Asl di Pescara presenta la campagna informativa “Antibiotico: no al fai-da-te”, promossa dal Servizio Farmaceutico Territoriale per supportare la popolazione nell’adozione di comportamenti responsabili. La resistenza antimicrobica rappresenta una delle principali emergenze sanitarie globali.

L’impiego non corretto degli antibiotici, soprattutto al di fuori della prescrizione medica, favorisce la comparsa di ceppi resistenti e rende più complesso il trattamento delle infezioni, con effetti rilevanti in particolare sulla popolazione fragile. La campagna promossa dalla Asl di Pescara mira a fornire informazioni semplici, accessibili e affidabili, integrandola in una strategia più ampia di prevenzione, sorveglianza, formazione e comunicazione, in linea con il Piano Nazionale di Contrasto all’Antimicrobico-Resistenza (PNCAR 2022-2025) e con il Piano Regionale Integrato AMR 2021-2025. “Favorire una corretta informazione sull’uso degli antibiotici – dichiara il direttore Generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli – è un’azione essenziale per la sicurezza delle cure. Attività come questa contribuiscono a ridurre il rischio clinico e a promuovere un comportamento consapevole da parte dei cittadini”.

La responsabile della Uosd Servizio Farmaceutico Territoriale, Emanuela D’Angelo, sottolinea l’importanza di seguire esclusivamente la prescrizione del medico, completare le terapie e utilizzare i farmaci in modo appropriato. “Ogni scelta informata da parte del cittadino – afferma – contribuisce a limitare la diffusione dei batteri resistenti e a tutelare le persone più vulnerabili”.

La campagna prevede la diffusione di materiali informativi attraverso i canali digitali dell’Azienda, l’affissione di locandine nelle strutture ospedaliere e territoriali, nonché presso gli studi dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. I contenuti indicano i principali comportamenti da adottare, dall’evitare l’automedicazione alla consapevolezza che gli antibiotici non agiscono contro i virus responsabili delle infezioni stagionali più comuni. Contenuti e materiali sono disponibili sul sito istituzionale www.asl.pe.it .