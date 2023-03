ASL PESCARA: DONATI DUE MONITOR MULTIPARAMETRICI PER REPARTO ONCOLOGIA

PESCARA – Si è tenuta oggi presso la Sala Riunioni della Direzione Generale della Asl di Pescara, la conferenza stampa dal titolo “Donazione per l’Oncologia Medica di Pescara”.

Nel corso della conferenza sono stati mostrati i due “Monitor Multiparametrici” donati dal dottor Tommaso Dragani, da Marco D’Aristotile, dai fratelli Fabrizio e Guido Bonetti, con il contributo del Lions Club Distretto 108 A, in ricordo della sig.ra Agata Bonetti, madre di D’Aristotile, moglie di Dragani e sorella di Fabrizio e Guido, ed in segno di riconoscenza per il reparto dell’Oncologia Medica di Pescara, dove la signora ha ricevuto cure ed assistenza fino agli ultimi istanti di vita.

Alla conferenza sono intervenuti Vincenzo Ciamponi, Direttore Generale ASL Pescara, Antonio Caponetti, Direttore Sanitario, Giordano Beretta, Direttore UOC Oncologia, Margherita D’Agostino, Coordinatrice infermieristica UOC Oncologia, Marilisa Amorosi, Presidente di zona del Lions Club Distretto 108 A, in rappresentanza del Governatore distrettuale Francesca Ramicone, i donanti Tommaso Dragani, Marco D’Aristotile e Fabrizio Bonetti.

Erano presenti, inoltre, il Dirigente medico UOC Oncologia Medica dr. Francesco Malorgiu, la dott.ssa Ida Cicalini psico-oncologa della stessa UOC e Gianluca Russo, farmacista.

Il dr. Dragani ha ricordato che la moglie è stata ricoverata a Pescara su suggerimento dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha indicato l’Oncologia Medica di Pescara quale centro di riferimento per i malati oncologici, ed ha testimoniato la massima disponibilità e gentilezza del personale medico, infermieristico e sociosanitario nei confronti della signora.

Ha inoltre ringraziato il Lions Club Distretto 108 A, grazie al cui contributo è stato possibile raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di uno dei due Monitor.

“Il fatto che i parenti di una paziente che è venuta a mancare” – ha affermato il dr. Giordano Beretta – “scelgano di fare una donazione per il reparto dimostra quanto impegno sia profuso dai miei collaboratori”