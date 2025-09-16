ASL PESCARA: GIORNATA PER LA SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA, LE INIZIATIVE

PESCARA – Il 17 settembre si celebra la settima Giornata Nazionale della Sicurezza del Paziente, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dedicata quest’anno al tema “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino”. Lo slogan scelto, “Sicurezza del paziente fin dall’inizio!”, richiama l’impegno a garantire ai più piccoli un percorso di cura privo di rischi evitabili e attento alle loro specifiche fragilità.

Il diritto alla salute, sancito nella Carta dei diritti del bambino, si traduce non solo nell’accesso tempestivo a cure appropriate, ma anche nella creazione di condizioni di vita sicure e salutari, che favoriscano la crescita e lo sviluppo. Fin dalla nascita, i bambini hanno bisogno di tutte le attenzioni necessarie per affrontare in sicurezza il mondo che li circonda.

La Carta dei diritti

II bambino ha diritto al godimento del massimo grado raggiungibile di salute.

“L’Ospedale si impegna alla promozione della salute del bambino fin dall’epoca prenatale attraverso interventi educativi e di assistenza durante la gravidanza ed il parto. L’Ospedale concorre ad attuare interventi di educazione sanitaria nei confronti del bambino e della famiglia e alla promozione dell’allattamento al seno, alla nutrizione, all’igiene personale e ambientale, e alla prevenzione degli incidenti e delle malattie.”

La ASL di Pescara aderisce alla Giornata Nazionale della Sicurezza delle Cure con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sui rischi legati all’assistenza pediatrica e neonatale e di promuovere strategie e buone pratiche per garantire cure sempre più sicure ai bambini fin dalla nascita.

Per l’occasione, la UOS Risk Management della ASL di Pescara, in collaborazione con le UU.OO.CC. Pediatria, Neonatologia e TIN, Chirurgia Pediatrica, 118 e con il Centro di Formazione EASC, ha predisposto materiali divulgativi, infografiche e video destinati a operatori sanitari e cittadini, con l’intento di diffondere la cultura della sicurezza delle cure. L’iniziativa si concentra in particolare su 4 aree di attenzione: febbre e convulsioni, ingestione di corpi estranei, sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e ustioni.

La ASL intende inoltre rafforzare la collaborazione attiva con genitori, tutori, operatori sanitari, insegnanti, educatori e comunità, riconoscendo in questa rete di alleanze un fattore determinante per il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza dell’assistenza ai più piccoli.

I materiali realizzati in occasione della giornata sono scaricabili:

Nella pagina della UOC Neonatologia TIN e Nido: https://www.asl.pe.it/DettaglioUUUA.jsp?id=73

Infografica: Sonno sicuro nel primo anno di vita – link diretto: https://www.asl.pe.it/allegati/Sonno%20sicuro%20nel%20primo%20anno%20di%20vita.pdf

Nella pagina della UOC Pediatria: https://www.asl.pe.it/DettaglioUUUA.jsp?id=55

Infografiche:

Capire e gestire la febbre nei bambini – link diretto: https://www.asl.pe.it/allegati/Capire%20e%20gestire%20la%20febbre%20nei%20bambini.pdf

Ingestione di corpo estraneo – link diretto: https://www.asl.pe.it/allegati/Ingestione%20corpo%20estraneo.pdf

Nella pagina della UOC Chirurgia pediatrica: https://www.asl.pe.it/DettaglioUUUA.jsp?id=16

Infografica: Ustioni pediatriche – link diretto: https://www.asl.pe.it/allegati/Ustioni%20Pediatriche.pdf

In tutte le 3 pagine delle Unità Operative citate e nella pagina del 118 https://www.asl.pe.it/DettaglioUUUA.jsp?id=68 , sono pubblicati due video realizzati dal personale del 118 presso il Centro di Formazione EASC:

Disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante. Parte I – Il lattante (0 – 12 mesi): https://www.asl.pe.it/allegati/lattante%202_0-tvusb.mp4

Disostruzione delle vie aeree nel bambino e nel lattante. Parte II – Il bambino (dai 12 mesi): https://www.asl.pe.it/allegati/bambino%202mod-tvusb.mp4

Tali materiali sono stati elaborati per sviluppare la cultura della sicurezza in età pediatrica in ambito domestico; accrescere la consapevolezza dei rischi presenti in ambiente domestico e degli accorgimenti da adottare per ridurre tali rischi; affinare le tecniche di comunicazione, trasferimento di evidenze e buone pratiche ai genitori, familiari/caregiver e operatori sanitari.

Infine, per sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza, saranno illuminati di arancione – colore simbolo della Giornata – la Torre dell’orologio del Palazzo del Comune di Pescara, il Monumento Martiri Pennesi XX Settembre a Penne e il Monumento dei Caduti in Piazza Paolini a Popoli.