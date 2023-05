ASL PESCARA: MALFUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI, “BLOCCO CRITICO, AL LAVORO PER RISOLUZIONE”

PESCARA – “A causa di un malfunzionamento di Oracle, nel pomeriggio di oggi 26 maggio, un ordinario intervento di aggiornamento tecnologico ha innescato un imprevedibile blocco critico di tutti i sistemi Engineering, vale a dire CUP, Contabilità, Personale, Ospedaliero, Trasfusionale, Anatomia Patologica e tutte le relative integrazioni con Pronto soccorso, Laboratorio e Radiologia”.

Questa volta a segnalare problemi nei sistemi informativi è la Asl di Pescara.

Ancora disagi per gli utenti che si sommano alle tante criticità accumulate con l’attacco hacker che lo scorso 3 maggio ha messo in ginocchio la Asl dell’Aquila e ai numerosi tentativi ai sistemi di altri Enti.

I sistemi informativi, fa sapere comunque la Asl di Pescara, “stanno lavorando per il ripristino che dovrebbe risolvere la criticità entro circa sei ore. Sono state prontamente prese contromisure per minimizzare i disservizi. La direzione si scusa per i disagi”.

