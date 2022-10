“ASL PESCARA NEL CAOS”: PETTINARI CHIAMA A RACCOLTA CITTADINI, SABATO MANIFESTAZIONE

PESCARA – “La Asl di Pescara è nel caos e dobbiamo far sentire la nostra voce”.

Così, in una nota, il vice presidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari (M5S), che annuncia una manifestazione pacifica, aperta a tutti i cittadini, sabato 15 ottobre, dalle 10.30, davanti all’ingresso del Pronto Soccorso di Pescara.

“Sabato tornerò a denunciare importanti criticità che mi sono state segnalate dai cittadini e al mio fianco ci saranno persone che racconteranno le proprie disavventure all’interno delle strutture della sanità pubblica abruzzese”, spiega Pettinati.

“È importante esserci per far sentire la nostra voce e chiedere con fermezza un intervento concreto e immediato per risolvere questi annosi problemi. Contestualmente dimostreremo la nostra solidarietà a medici, infermieri e OSS che ogni giorno, con forza e grande senso del dovere, portano avanti il servizio all’utenza nonostante tutto”, conclude.