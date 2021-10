ASL PESCARA, PIANO MONITORAGGIO CIRCOLAZIONE COVID NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PESCARA – Non si ferma l’attività di prevenzione della Asl di Pescara che continua tra l’altro con l’adesione al “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” per l’anno 2021-2022, come previsto dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS ) e la Struttura Commissariale per l’Emergenza Covid -19 , in collaborazione con il Ministero della Salute , Ministero dell’Istruzione e la Conferenza delle Regioni e Province Autonome .

Il Piano di monitoraggio si propone di attuare una sistematica valutazione della circolazione

del SARS-CoV-2 in ambito scolastico, tramite una campagna programmata di testing ,attraverso l’utilizzo di diagnosticamolecolare eseguita su matrici salivari, esaminate con metodica in Rt-Pcr e prelevate su un campione di alunniasintomatici.

Tale Piano consentirà di supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionalecontribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l’impatto negativo della pandemia nellescuole campionate.

Il piano di monitoraggio è a tutti gli effetti uno strumento di sanità pubblica, il piano prevede: l’individuazione di scuole sentinella in ogni provincia; il coinvolgimento nazionale di almeno 55.000 studenti ogni 15 giorni dai 6 ai 14 anni; l’offerta gratuita del test diagnostico; l’utilizzo di test molecolari (RT-PCR) su campioni di saliva; la partecipazione volontaria degli studenti al test di screening; l’elaborazione dei dati su base anonima e la diffusione dei risultati.

Per la Provincia di Pescara è stato individuato l’Istituto Comprensivo 8 (IC8), dirigente scolastico prof.ssa Valeriana Lanaro, come istituto sentinella e l’Unità Operativa Complessa Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (IESP) diretta dalla Dr.ssa Adelina Stella ha dato rapidamente il via al progetto.

Il 30 settembre 2021 il gruppo di lavoro IESP, coordinato dal Dr.Giuseppe Di Martino, Dirigente Medico, e coadiuvato dalla Dr.ssa Laura Camplone, medico specializzando, dalla Assistente Sanitaria Maria Corbo e dall’assistente amministrativoErmanno Di Labio ,nel corso della prima seduta ,ha effettuato i primi 62 test.

La campagna continuerà nei prossimi giorni con il coinvolgimento degli altri plessi afferenti all’IC8 e sarà ripetuta con cadenza quindicinale.