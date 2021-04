ASL PESCARA: PROLUNGATO PER TUTTO APRILE SCREENING GRATUITO EPATITE C

PESCARA – È stato prolungato per tutto il mese di aprile il progetto di Screening gratuito per l’Epatite C rivolto ai pazienti diabetici nella Provincia di Pescara, con la direzione scientifica del dott. Giustino Parruti Direttore dell’Unità Operativa Complessa (UOC) di Malattie Infettive della ASL Pescara e con la collaborazione del Prof. Agostino Consoli, Direttore dell’UOC di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, nonché Presidente della Società Italiana di Diabetologia.

Il progetto si avvale anche del patrocinio di SIMIT (Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali) e della collaborazione con la Fondazione Camillo De Lellis onlus e con Gilead.

Il progetto si rivolge a tutti i pazienti sotto monitoraggio presso le strutture:

A tutti i pazienti con diabete di tipo 2 in follow-up, senza storia di epatite C, sarà offerta gratuitamente la possibilità di effettuare il test rapido per l’Epatite C

I pazienti diabetici con diagnosi sierologica di HCV verranno convocati proattivamente al trattamento presso le UOC di Malattie Infettive e Epatologia.

Presso i Centri Diabetici di Scafa, Popoli e Pescara tutti i pazienti sotto monitoraggio possono effettuare un rapido test gratuito per l’epatite C. Il progetto ha sin qui raccolto un’ampia adesione da parte degli utenti, che nella stragrande maggioranza aderiscono prontamente alla proposta durante la loro prima visita dall’avvio del progetto.

È possibile prenotare il test gratuito telefonando, entro il 30 aprile 2021, ai seguenti numeri:

392 5021371 (Maria Pia Baldassarre)

333 1014750 (dott.ssa Elisa Tracanna)