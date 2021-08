ASL PESCARA: RILASCIO GREEN PASS VACCINATI E GUARITI ALL’ESTERO

PESCARA – I cittadini assistiti dalla ASL di Pescara, vaccinati o guariti all’estero, possono richiedere il Green Pass, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n.0035209-04/08/2021-DGPRE –DGPRE-P “Modalità per il rilascio EU Digital Covid Certificate (certificazione verde COVID-19) ai cittadini italiani vaccinati o guariti all’estero”, rivolgendosi al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Pescara, direttamente o in modalità online.

Di seguito le modalità.

On line:

– inviare una e-mail a servizio.igiene@ausl.pe.it indicando in oggetto la seguente dicitura: Vaccinati estero – online ed allegando l’apposito modulo, debitamente compilato, e la documentazione in esso richiesta.

– il modulo è scaricabile al seguente link: https://www.ausl.pe.it/allegati/percorsi/cittadini/covid19/modulo_rilascio_certificazioneverde.pdf

In presenza, previa richiesta di appuntamento:

– inviare una e-mail a servizio.igiene@ausl.pe.it, avente ad oggetto

“Vaccinati estero – appuntamento “per richiedere appuntamento.

In questo caso il testo dovrà riportare nome e cognome, data di nascita del richiedente, recapito telefonico. Sarà il servizio di Igiene a fornire indicazioni di quando presentarsi (sede, orario …)

Il giorno dell’appuntamento si dovrà esibire il già citato modulo, debitamente compilato, e la documentazione in esso richiesta.

Per l’emissione della Certificazione verde Covid-19 sono validi al momento esclusivamente i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa):

– Cominarty (PfizerBioNtech)

– Spikevax (Moderna)

– Vaxzevria (AstraZeneca)

– COVID-19 Vaccino Janssen (Janssen- Johnson &Johnson).

Il certificato di guarigione rilasciato dall’Autorità Sanitaria estera deve riportare almeno i seguenti contenuti:

– dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);

– informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone molecolare positivo);

– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina “Covid – 19 come fare per…” nella sezione “Per il cittadino” del sito aziendale https://www.ausl.pe.it/DettaglioStruttura.jsp?id=226&idSezione=11:

Registrazione dei certificati, vaccinali o di guarigione, emessi da uno stato estero, ai fini del rilascio della certificazione verde Covid 19