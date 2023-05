ASL PESCARA: SISTEMI INFORMATICI IN TILT, “CONTINUA ATTIVITA’ RIPRISTINO, BLOCCO IMPREVEDIBILE”

PESCARA – A causa di un malfunzionamento di Oracle, nel pomeriggio di ieri, 26 maggio 2023, un ordinario intervento di aggiornamento tecnologico ha innescato un imprevedibile blocco critico di tutti i sistemi Engineering, vale a dire Cup, Contabilità, Personale, Ospedaliero, Trasfusionale, Anatomia Patologica e di tutte le relative integrazioni con Pronto Soccorso, Laboratorio e Radiologia.

È quanto afferma in un comunicato la Asl di Pescara. “I sistemi informativi stanno lavorando alacremente, con interventi anche notturni, per risolvere il guasto”, prosegue la nota.

“Sono state prontamente prese contromisure per minimizzare i disservizi, per garantire gli accessi ed il regolare svolgimento delle prestazioni sanitarie. La Direzione della Asl di Pescara, scusandosi per i disagi, informa che adotterà i relativi provvedimenti nei confronti del fornitore dei citati sistemi software, responsabile del mancato ripristino dei sistemi nonché delle suddette problematiche”, conclude la Asl.

