ASL PESCARA: UN MEDICO RISPONDE ALL’APPELLO, TORNA L’ASSISTENZA A CARPINETO, VICOLI E BRITTOLI

PESCARA – “A seguito di un nuovo interpello formale rivolto ai medici di assistenza primaria a ciclo di scelta iscritti nell’ambito di Penne ed altri Comuni, in data odierna è pervenuta la disponibilità da parte di un medico all’apertura di tre studi ulteriori, oltre lo studio principale, nei comuni di Carpineto della Nora, Vicoli e Brittoli”.

Lo scrive la Asl di Pescara in una nota, annunciando “il superamento della criticità nell’assistenza primaria nei tre comuni”.

“L’apertura degli studi avverrà con l’utilizzo in comodato gratuito delle strutture messe a disposizione dalle amministrazioni comunali, garantendo così ai cittadini un servizio essenziale per la continuità assistenziale sul territorio. Inoltre, grazie alla deroga del massimale di scelta degli assistiti, sarà possibile assicurare una copertura sanitaria adeguata a tutta la popolazione”.

“Si tratta di una notizia estremamente positiva per i nostri comuni, che potranno contare su un medico di riferimento per la comunità”, commenta il direttore generale della Asl di Pescara Vero Michitelli. “L’impegno profuso è stato massimo per rispondere ai bisogni della cittadinanza”.