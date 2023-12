ASL PESCARA, VARIAZIONI ORARI E CHIUSURE SERVIZI DURANTE FESTIVITA’ NATALIZIE

PESCARA – Nel periodo delle festività natalizie 2023-2024 alcuni servizi della Asl di Pescara subiranno variazioni di orario o chiusure.

La nota:

Area Pescara, Medicina Legale: La segreteria astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza resterà chiusa dal 18 dicembre al 30 dicembre. La segreteria commissioni per l’accertamento invalidità civile-handicap L.104 sordità L.68/99 resterà chiusa dal 18 dicembre al 30 dicembre.

Ambulatori Medicina dello Sport: chiusi dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Centro Antifumo: Il centro antifumo aziendale resterà chiuso dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024.

Disabilità e Supporto Protesico: Lo sportello della Disabilità e Supporto Protesico resterà chiuso il 22, 27 e 28 dicembre.

Farmacia: La Farmacia Territoriale resterà chiusa il 27,28 e 29 dicembre. Sian:

Lo Sportello SIAN per il rilascio e rinnovo degli attestati di formazione per personale alimentarista e per fitosanitari resterà chiuso dal 27 dicembre all’8 gennaio 2024.

Urp: Ufficio relazioni con il pubblico resterà chiuso il 28 dicembre orario pomeridiano.

Neuropsichiatria Infantile: Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile effettuerà il seguente orario nel periodo dal 27 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024: dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.00 alle 14.00 martedì e giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30.

UOS Psicogeriatria CDCD Centro Alzheimer: Il Centro Alzheimer resterà chiuso il 27 dicembre e il 2, 4 e 5 gennaio 2024.

Presidio ospedaliero di Popoli: Ambulatorio Dialisi: chiuso il 25 dicembre 2023 ed il 1° gennaio 2024 Le sedute dialitiche saranno anticipate rispettivamente il 24 ed il 31 dicembre 2023.

Per eventuali urgenze è garantito il servizio di pronta disponibilità h 24.

DISTRETTI / CERS (Centro Erogazione Servizi Sanitari) CERS di Via Rieti: L’Ambulatorio di Medicina Legale resterà chiuso dal 22 dicembre al 05 gennaio 2024. CERS di Montesilvano: L’Ambulatorio di Medicina Legale resterà chiuso dal 22 dicembre al 05 gennaio 2024. L’Ambulatorio di Fisioterapia resterà chiuso dal 27 dicembre al 5 gennaio 2024 CERS di Pescara Nord: i Servizi ADI e PUA il 23 ed il 30 dicembre 2023 effettueranno la chiusura alle ore 12.00