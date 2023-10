ASL PROVINCIALE CHIETI: GIAMPALO GRIPPA E’ IL NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO, ARRIVA DA LODI

CHIETI – Arriva dall’Azienda Sanitaria di Lodi il nuovo Direttore Amministrativo della Asl della provincia di Chieti: è Giampaolo Grippa, nominato con delibera del Direttore generale Thomas Schael. Di formazione giuridica, con indirizzo internazionale, Grippa si è poi concentrato su studi economici, fino a conseguire l’abilitazione come dottore commercialista e revisore dei conti. Grippa prenderà servizio nel giro di qualche settimana.

Il curriculum – si legge in una nota della Asl provinciale – racconta una intensa carriera, sempre all’interno di istituzioni “core” per la salute: Componente del Nucleo Valutazione e verifica investimenti pubblici presso il Ministero della Salute; all’Agenas per cinque anni nei sistemi di monitoraggio e valutazione delle performance delle Regioni; all’ Istituto Superiore di Sanità come membro del gruppo di Studio Nazionale per la valutazione economica dei servizi di Telemedicina; in Regione Lazio come Direttore generale della programmazione sanitaria regionale dal 2009 al 2010 e nei 3 anni precedenti come Responsabile “Cabina di Regia per l’attuazione del Piano di rientro del deficit sanitario; per la Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare della Commissione Europea, settore prodotti medici e innovazione, ha curato la pubblicazione “Tools and methodologies to assess the efficiency of health care services”; presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è stato Direttore del progetto per la realizzazione e gestione del Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo dal 2010 al 2015.

“Nei prossimi mesi dovremo concentrarci molto sulla realizzazione di nuovi ospedali e case di comunità – precisa Schael – e competenze ed esperienza di Grippa, anche in materia di edilizia sanitaria, saranno preziose per la nostra Azienda. Colgo l’occasione per esprimere stima e gratitudine a Manuela Loffredo per aver garantito in questi mesi la continuità dell’azione amministrativa nel ruolo di Direttore amministrativo facente funzioni. Ha messo in campo professionalità e dedizione al lavoro, che hanno dato stabilità al sistema anche in situazioni complesse”.