ASL TERAMO: AVVIATA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO L’INFLUENZA AL PERSONALE SANITARIO

TERAMO- Sono iniziate oggi all’ospedale “Mazzini” di Teramo le vaccinazioni antinfluenzali al personale sanitario. È stato aperto un ambulatorio dedicato all’interno della direzione medica di presidio, in cui il personale sanitario, ma anche quello amministrativo, può immunizzarsi contro l’influenza e, sempre su richiesta, anche contro il Covid e lo pneumococco.

La campagna vaccinazioni al Mazzini segue quella iniziata giorni fa negli ospedali del teramano di Giulianova, Sant’Omero e Atri. In tutti gli ospedali c’è l’obiettivo di ridurre l’incidenza della malattia su un gruppo di persone particolarmente esposto al contagio come i lavoratori dei presidi ospedalieri e contribuire a creare l’immunità di gregge, particolarmente importante per le persone più fragili che non possono vaccinarsi. Sono ancora in corso le vaccinazioni contro l’influenza e il Covid, partite oltre un mese fa in tutti i presidi del territorio e nelle Uccp, oltre che negli ambulatori di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

“L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica a livello mondiale, le persone fragili sono maggiormente soggette a forme gravi, ma tutta la popolazione può sviluppare serie complicanze. Raccomandiamo alla popolazione di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale, soprattutto agli anziani e alle categorie a rischio. La raccomandazione riguarda anche il Covid perché comunque il virus è in circolazione ed è bene che quantomeno le categorie a rischio si proteggano”, ha detto il direttore generale, Maurizio Di Giosia.