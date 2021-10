ASL TERAMO, CENTRO SALUTE MENTALE: VISITE GRATUITE ALLE DONNE DALL’8 AL 9 OTTOBRE

TERAMO – Venerdì e sabato visite, colloqui e consulenze gratuite alle donne nel Centro di salute mentale in contrada Casalena. La Asl di Teramo ha aderito a un’iniziativa della Fondazione Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, che in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre 2021), coinvolge gli ospedali con i Bollini rosa e i presidi dedicati alla salute mentale per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione femminile (visite psichiatriche, counseling psicologico, test di valutazione del rischio di depressione, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo).

Obiettivo di questa iniziativa giunta alla sua ottava edizione è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

“La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress”, commenta il direttore generale della Asl di Teramo, Maurizio Di Giosia, “il disagio psicopatologico nel corso del 2020 e anche tuttora è stato notevole anche su tutta la popolazione della Asl di Teramo come evidenziato dall’incremento delle prestazioni ambulatoriali di tutte le strutture del Dsm di Teramo rispetto agli anni precedenti”.

“I disturbi psichici impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo”, aggiunge Nicola Serroni, direttore del dipartimento di Salute mentale, “ portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili.

E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze”.

Il Dsm Teramo offrirà nelle giornate del 8 e 9 ottobre consulenze psichiatriche e psicologiche rivolte alla popolazione femminile per avviare uno screening sui disturbi depressivi e verrà posta particolare attenzione agli effetti psicologici causati dalla Pandemia COVID-19, attraverso anche la somministrazione di un questionario anonimo e autosomministrato su base volontaria. Le prestazioni saranno effettuate dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 18 nel Centro di salute mentale in contrada Casalena. Ci si deve prenotare fino a venerdì (ore 9,30-12,30) al numero 0861/420526.