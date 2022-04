ASL TERAMO: CONCORSO PER ADDETTO STAMPA A TEMPO INDETERMINATO, VINCE FORMISANI

TERAMO – È Antonella Formisani, la vincitrice del concorso per l’assunzione di un addetto stampa alla ASL di Teramo, con contratto di categoria D a tempo indeterminato.

Formisani, storica giornalista del quotidiano Il Centro, ricopriva quel ruolo, nominata per un anno a febbraio scorso, con un compenso di 28mila euro lordi, per un incarico da libera professionista, con delibera del direttore generale Maurizio Di Giosia.

Al concorso ha ottenuto un punteggio di 63,877, seconda è arrivata Eleonora Camaioni, con 62,1, terza Silvia Donat Cattin con 61,9. In tutto i concorrenti erano 16.

A contestare però il bando è stato l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, definendo “inconcepibile e illogico che una commissione formata da soli ingegneri possa giudicare 42 giornalisti per un concorso di addetto stampa”, proprip come accaduto nel concorso della Asl teramana.

La Direzione della Asl, ha protestato ancora l’Odg, di cui è presidente Stefano Pallotta, nonostante le sollecitazioni, “non ha ritenuto di far partecipare al concorso i laureati in scienze delle comunicazioni dell’Università di Teramo, iscritti all’Ordine dei giornalisti, dopo un master post-laurea e di far partecipare alla commissione di valutazione un giornalista laureato esperto di provata competenza nelle materie di concorso, così come previsto dall’art. 35 del D.Lgs 165/2001”.

L’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo si è riservato di portare la vicenda “alla conoscenza del Ministero della Funzione Pubblica, della Presidenza della Giunta regionale e dell’assessore regionale alla sanità e di intraprendere ulteriori azioni di tutela”.