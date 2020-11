ASL TERAMO: EX SINDACO BRUCCHI NUOVO DIRETTORE SANITARIO, DOPO CACCIATA DI MATTUCCI

TERAMO – L’ex sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, medico chirurgo, è stato nominato direttore sanitario facente funzioni della Asl di Teramo da parte del direttore generale Maurizio Di Giosia. Brucchi sarà facente funzioni fino alla pubblicazione dell’elenco regionale per la nomina definitiva.

Prende il posto di Maria Mattucci, già in pensione che prestava servizio a titolo gratuito sul fronte sempre più drammatico dell’emergenza covid nella provincia teramana. Cacciato da Di Giosia dopo che la ex direttrice si è opposta al ricovero di dieci pazienti contagiati dal virus al nosocomio di Atri, bloccando l’utilizzo dei reparti, con grande disappunto dei medici.

Inoltre a Di Giosia non sarebbe andato giù il fatto che in autonomia Mattucci stava valutando l’apertura di un reparto covid all’ospedale di Sant’Omero, che non è nei piano della Regione e della Asl. Divergenze di vedute che già avevano incrinato il rapporto di fiducia. Uno scontro che è costata la revoca a Mattucci, che in ogni caso sarebbe andata via il 15 dicembre prossimo.

