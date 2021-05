ASL TERAMO, INAUGURATI A GIULIANOVA CSM NELL’EX E OBI COVID AL PRONTO SOCCORSO

GIULIANOVA – Il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, alla presenza del vescovo Lorenzo Leuzzi e del sindaco di Giulianova Jwan Costantini ha tagliato il nastro nella nuova sede del Centro di salute mentale, ospitato nell’’ex istituto Gualandi. “L’inaugurazione del Centro di salute mentale è un ulteriore tassello nel potenziamento dei servizi sanitari sul territorio che la Asl di Teramo sta attuando”, ha dichiarato il direttore generale Di Giosia, affiancato dal direttore amministrativo Franco Santarelli e da quello sanitario Maurizio Brucchi, “Si tratta di un nuovo tipo di organizzazione della sanità, più moderna ed efficiente rispetto a quella tradizionale, una sanità ancor più vicina al cittadino e ai suoi bisogni”. Si è svolta poi una visita alla struttura che occupa, insieme al centro diurno, una superficie di circa 1.300 metri quadri.

Poco dopo si è svolta l’inaugurazione delle cinque stanze di Osservazione breve al Pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. In questo caso il direttore Di Giosia ha tenuto a precisare che si tratta di interventi per dotare il Pronto soccorso di Giulianova di posti Obi per pazienti Covid positivi o sospetti, particolarmente utili in questo periodo di pandemia e che si spera, una volta finita l’emergenza, di riconvertirli per usi diversi dal Covid.