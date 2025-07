ASL TERAMO: LUTTO PER LA MORTE DI VITTORIO D’AMBROSIO, “ESEMPIO DI PROFESSIONALITA’ E ONESTA'”

TERAMO – Lutto alla Asl di Teramo per la morte di Vittorio D’Ambrosio, 54 anni, dipendente dell’azienda sanitaria dall’ottobre del 2000 e direttore della Uoc Acquisizione beni e servizi dal maggio 2017.

“La direzione strategica, il collegio di direzione e i dipendenti della Asl di Teramo si stringono attorno al dolore della famiglia per la scomparsa di Vittorio D’Ambrosio, sempre stato un esempio di professionalità e onestà”, si legge in una nota della Asl.

“Vittorio non era solo un grande professionista, un collaboratore ineccepibile, era anche un prezioso ed equilibrato consigliere che alla competenza nel suo settore univa spiccate doti umane – ricorda il direttore generale Maurizio Di Giosia – per tutti noi la sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile. Lo ricorderemo sempre come persona preparata, onesta e leale che è stata strappata troppo presto alla vita”.