ASL TERAMO, RAGGIUNTOACCORDO PER VACCINAZIONI AI RAGAZZI TRA I 12 E I 16 ANNI

TERAMO – E’ stato raggiunto ieri l’accordo integrativo aziendale con i pediatri di libera scelta per l’esecuzione vaccini sui pazienti fra i 12 e i 16 anni. Le vaccinazioni saranno eseguite dai pediatri nei propri studi professionali o negli hub vaccinali aziendali. Le famiglie dei ragazzi che vogliono aderire alla campagna devono prendere contatto direttamente con il proprio pediatra di fiducia.

“Nell’ultimo mese la maggior parte dei soggetti sottoposti a sorveglianza epidemiologica, perché entrati in contatto con coetanei risultati positivi, appartiene alle fasce più giovani e in particolar modo quella adolescenziale”, spiega il direttore generale Maurizio Di Giosia, “e la vaccinazione fra l’altro rappresenterà uno dei più importanti presidi preventivi in vista della riapertura delle scuole a settembre”.

L’accordo è stato raggiunto fra i rappresentati sindacali dei pediatri di libera scelta e la delegazione pubblica presieduta dal direttore del dipartimento Assistenza territoriale Valerio Profeta.

Inoltre la Asl, visto il gran numero di richieste, ha aumentato il numero di posti negli hub vaccinali, per cui gli interessati possono prenotarsi sulla piattaforma Poste.