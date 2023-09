ASL TERAMO: RISCHI CONSUMO ALCOL IN GRAVIDANZA, GAZEBO INFORMATIVI

TERAMO – La Asl di Teramo allestirà due gazebo a Giulianova e Teramo con l’obiettivo di informare la popolazione sul rischio del consumo di alcolici in gravidanza, nella giornata Giornata Mondiale della “Sindrome Feto Alcolica” (FASD), che si terrà il 9 settembre.

Il consumo di alcol è, infatti, associato a una vasta gamma di danni al feto e al bambino quali l’aborto spontaneo, la natimortalità, la sindrome della morte improvvisa in culla, il parto pretermine, alcune malformazioni congenite, il basso peso alla nascita, il ritardo di sviluppo intrauterino e una serie di disordini racchiusi dal termine “Spettro dei disordini feto-alcolici”.

Il personale dell’unità operativa complessa Servizi per le Dipendenze, dell’unità operativa interdistrettuale Assistenza Consultoriale e del dipartimento Materno-Infantile darà informazioni e indicazioni in modo da incrementare la consapevolezza sulla nocività del consumo di bevande alcoliche nelle donne in gravidanza nei gazebo allestiti in piazza Dalmazia a Giulianova e in largo San Matteo a Teramo dalle 9 alle 12,30 di sabato prossimo.