ASL TERAMO, STAMATTINA WEBINAR GIORNATA INTERNAZIONALE INFERMIERE E PUNTO SULLE VACCINAZIONI

TERAMO – Questa mattina si è svolto il webinar “Focus on: progetti di buone pratiche organizzative durante la pandemia da Covid-19” in occasione della Giornata internazionale degli infermieri. Durante i lavori, organizzati dai dirigenti delle Professioni infermieristiche Giovanna Michela Pace e Giovanni Muttillo, sono stati presentati cinque progetti della Asl di Teramo che coinvolgono direttamente le professionalità infermieristiche.

“Gli infermieri sono i pilastri del sistema sanitario, ancor più in questo periodo, in cui si trovano in prima linea nella battaglia contro Covid”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia, “Non è un caso se oggi abbiamo presentato cinque progetti che vedono protagonisti i nostri infermieri, sempre in relazione alla pandemia. A loro va il mio personale ringraziamento per l’impegno dimostrato quotidianamente nell’esercizio della professione”.

Nella conferenza stampa successiva al webinar oltre a dare conto dei lavori appena conclusi, la Asl ha fatto il punto sulla gestione della pandemia. Il direttore generale ha sottolineato che dall’inizio della pandemia, fra ospedale e territorio, sono stati eseguiti finora 368mila tamponi.

Il direttore sanitario della Asl, Maurizio Brucchi, ha illustrato situazione vaccini. “Non possiamo non sottolineare con soddisfazione che il rapporto fra dosi di vaccino consegnate e quelle somministrate in Abruzzo è del 92,5%, contro il 90,6% della media nazionale. Abbiamo sempre vaccinato con numeri superiori al target dato dal commissario Figliolo. Questo ci consentirà, a livello regionale, di arrivare secondo le previsioni all’immunità di gregge il 29 agosto. Tutto questo è stato possibile grazie al costante coordinamento dell’assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì”.