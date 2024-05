ASL TERAMO: UGL, “OPERATORI 118 SENZA DIVISE PER CAMBIO APPALTO SERVIZIO LAVANOLO”

TERAMO – “Il cambio di appalto del servizio di lava-nolo presso la Asl di Teramo ha fatto emergere non poche criticità per gli operatori sanitari. In questa fase di passaggio di consegne tra le ditte che devono occuparsi degli indumenti di lavoro gli operatori del servizio 118 si sono trovati sprovvisti delle adeguate divise di nuova fornitura da indossare in servizio come previsto dalla legge 81/08”.

Così, in una nota, Stefano Matteucci, segretario della UGL Salute Teramo: “Per questo motivo la Ugl salute ha già inoltrato una richiesta urgente alla Direzione Aziendale per fare chiarezza e porre rimedio alla criticità in atto così da garantire agli operatori del 118, giornalmente impiegati nelle operazioni di soccorso, di vestire correttamente le adeguate divise, assegnate per l’emergenza urgenza, in grado di garantire sicurezza e visibilità”.