ASL L’AQUILA, I VERTICI AL PERSONALE: “FUGA DI NOTIZIE ASUMMERA’ RILEVANZA DISCIPLINARE”

L’AQUILA – “Di recente l’Azienda è stata esposta, dai media, a livello locale e nazionale, alla diffusione di notizie che hanno causato un grave danno all’immagine e al rapporto di fiducia con gli utenti. Ciò, peraltro, in un momento di gravissima emergenza quale quella in atto”.

Dopo il documento diramato nelle scorse settimane per annunciare querele alla stampa locale, il manager della Asl 1 Roberto Testa, la direttrice sanitaria Sabrina Cicogna e il direttore amministrativo facente funzione Stefano Di Rocco hanno firmato questa mattina una disposizione di servizio in cui hanno voluto “richiamare l’attenzione alle disposizioni del Codice di comportamento dell’azienda, di cui alla deliberazione 1165/2017, sottolineando che “qualsivoglia fuga di notizie o il rilascio di dichiarazioni non autorizzate assume rilevanza particolare”.

“I Direttori/Responsabili di presidio/distretto, i Direttori di dipartimento e i Responsabili di ciascuna Unità operativa, sono invitati ad esercitare le funzioni di controllo e vigilanza loro attribuite sul puntuale rispetto delle norme e delle disposizioni aziendali, adottando eventuali provvedimenti di competenza in caso di violazione delle stesse”, si legge nel documento.

Dura la reazione della deputata del Pd Stefania Pezzopane che, replicando “a muso duro” alla lettera dell’Azienda sanitaria Locale 1, ha dichiarato: “Ormai siamo alla persecuzione e alla caccia alle streghe. Alla richiesta di omertà che offende i diritti dei lavoratori e la loro appartenenza sindacale”

“Si tratta – ha aggiunto Pezzopane- di una vicenda scandalosa, che genera un clima di terrore nel mondo della sanità abruzzese. Mancano solo le punizioni corporali – commenta molto polemicamente Pezzopane, la quale si chiede “se qualcuno si rende conto in che clima devono lavorare medici e personale sanitario”.

Per Pezzopane la “direzione Asl non fa le cose indispensabili: non vengono fatte le assunzioni, non viene potenziato il laboratorio, non è stato nemmeno ancora definito il percorso sporco/pulito, e lungo è l’elenco dei problemi irrisolti. Se il contagio da Covid si abbassa è solo grazie alle regole imposte dal governo”. Infine, per Pezzopane “gli ospedali della provincia dell’Aquila continuano ad essere mal gestiti e continua a non essere seguita la medicina del territorio. Viceversa, i vertici dell’Asl cosa fanno? Scrivono una circolare per minacciare il personale che osa “parlare”.

“Il problema quindi non è quello che accade lì dentro, il problema è non far sapere. Tutto ciò è semplicemente scandaloso! La regione intervenga, dopo le denunce alla stampa ora la censura al personale”, ha evidenziato la deputata.

“La misura è colma, mi aspetto dall’assessore alla Sanità di Regione Abruzzo una presa di posizione chiara nei riguardi della gestione della Asl 1 da parte della direzione generale. Non si possono più tollerare pressapochismo nella programmazione sanitaria e atti di intimidazione verso il personale che dovrebbe essere piuttosto tutelato e ringraziato, visto che è solo per la professionalità di chi lavora in prima linea che il servizio sanitario continua ad andare avanti, nonostante l’inerzia di chi è al governo di questa Regione e di chi dovrebbe gestire la sanità. Invece sembra che la Asl investa più energie per nascondere la polvere sotto al tappeto che per risolvere i veri problemi”, ha proseguito il consigliere regionale Giorgio Fedele che ha colto nella comunicazione di servizio “l’ennesimo tentativo di intimidazione affinché i problemi dell’azienda non vengano denunciati all’esterno”.

“Dopo aver attaccato i giornali locali – ha incalzato Fedele – il manager Testa ci riprova inviando una comunicazione in cui invita il personale a non diffondere notizie per non creare danni di immagine all’azienda. Un clima di terrore che oltre ad essere squalificante su più punti di vista non aiuta neanche la condizione psicologica di chi sta facendo un miracolo visto le poche risorse che sono state messe a disposizione dalla Asl e la gestione discutibile delle stesse. Basti pensare al flop della tendostruttura che, esattamente come abbiamo denunciato dal primo giorno, non è riuscita a svolgere il servizio per cui è stata allestita: i 12 pazienti, quindi meno di quelli che erano previsti, sono rimasti solo una settimana all’interno della struttura perché alle prime piogge la tenda si è allagata, come era prevedibile del resto e come avevamo ampiamente denunciato. Una tenda che forse è servita più come passerella e taglio di nastro per gli esponenti di Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia che come punto di triage per i pazienti”.

“E davanti a queste situazioni il manager Testa cosa fa? Rimprovera il personale! Adesso basta, l’assessore Verì non può più stare in silenzio, lo deve anche a tutti quei medici e infermieri di corsia che sono nel mirino di una caccia alle streghe squalificante e che lei invece dovrebbe tutelare e supportare. Se non riesce a gestire i dirigenti da lei nominati, è il momento che vada a casa e porti con sé tutti coloro che ha messo probabilmente nel posto sbagliato. Sulla marsica la direzione Asl e la politica regionale continuano ad affermare che non ci sono problemi sul piano sanitario, ma assistiamo continuamente a situazioni al limite come nel pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano, nelle zone grigie, nel caso ambulanze, nella famigerata tensostruttura, un elenco che potremmo continuare all’infinito. Ho chiesto più volte una commissione sanità per analizzare la situazione in tutta la provincia dell’Aquila ma dal presidente Quaglieri, stessa scuderia centrodestra dell’Assessore Verì, ho avuto solo rinvii e nessuna convocazione. Sembra che tutti si girino dall’altra parte e sono indignato anche verso quei consiglieri marsicani che tacciono davanti al loro territorio al collasso e quando hanno preso parola lo hanno fatto solo ed esclusivamente per avvalorare la tesi della maggioranza e della dirigenza Asl”.

“Bene, se è questo che pensano, allora lo vadano a raccontare al personale che subisce intimidazione, o a quei medici e infermieri costretti a fare il doppio e il triplo turno perché non c’è forza lavoro adeguata; o lo raccontino ai precari che, come abbiamo appreso dalle ultime dichiarazioni del sindacato Uil, hanno visto rinnovi mese per mese con scadenza il 31 dicembre senza sapere se dal 1 gennaio saranno o meno in servizio. Dove sono adesso tutte quelle belle parole e le promesse sulla sanità marsicana con cui si sono riempiti la bocca nell’ultima campagna elettorale? E’ arrivato il momento di capire che l’azione di Regione Abruzzo e della Asl fanno il cattivo e il buono tempo sulla vita e la morte delle persone. Abbiamo un Presidente di Regione che preferisce fare l’opinionista nelle Tv e nelle radio nazionali piuttosto che corciarsi le maniche e agire dove gli altri non lo stanno facendo. E qui, nella marsica, basta una pioggia più forte per farci annegare nelle loro promesse vuote”, ha evidenziato il consigliere regionale.

E alle polemiche dei politici locali, si sono aggiunte anche quelle dei sindacati.

“Giù le mani dai lavoratori che ogni giorno operano con dedizione e senso di responsabilità nel pieno di una pandemia che sta mettendo in ginocchio la sanità. Il dottor Testa dovrebbe pensare a risolvere le tante problematiche degli ospedali della provincia e non a fare lo sceriffo”, hanno detto il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti e il responsabile della Sanità della Uil Fpl Gianfranco Giorgi criticando duramente la disposizione di servizio della direzione generale della Asl n°1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila inviata ai direttori sanitari dei presidi ospedalieri, ai responsabili dei distretti sanitari, ai direttori dei dipartimenti e delle unità operative e per conoscenza a tutto il personale in servizio presso la Asl.

Un attacco arrivato dopo qualche ora dopo la richiesta di dimissioni da parte degli stessi sindacalisti che, in una nota precedente, avevano già ribadito “la totale mancanza di una programmazione dell’emergenza”.

“Testa deve andare a casa, per questo chiediamo un atto di responsabilità e coraggio da parte della politica. Di danni ne sono stati fatti troppi e tanti sono ancora i problemi irrisolti. Se non saranno attuati gli interventi necessari negli ospedali di tutta la provincia, una eventuale terza ondata di pandemia ci coglierebbe, ancora una volta, impreparati con le conseguenze cui abbiamo assistito finora”, avevano dichiarato.

“Con la disposizione di servizio – hanno aggiunto a seguito della diramazione del documento da parte dei vertici della Asl – La direzione stabilisce che i rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal direttore generale, pertanto qualsiasi fuga di notizie o rilascio di dichiarazioni non autorizzate assume rilevanza disciplinare. Una comunicazione che ha le sembianze di un bavaglio messo a tutti i lavoratori, dopo quello che si è provato a mettere alla stampa, con la minaccia di querele per presunte fake news sui disservizi degli ospedali provinciali nel pieno dell’emergenza covid. I dipendenti della Asl, come tutti i cittadini, hanno il diritto costituzionalmente garantito di manifestare liberamente il loro pensiero e questo diritto non può certamente essere obliterato da una disposizione del direttore generale”. “Anziché fare la caccia alle streghe, il dottor Testa dovrebbe pensare a lavorare per la Asl e quindi per i cittadini, ad ampliare la disponibilità di posti letto, a reclutare nuovo personale vitale per fronteggiare una eventuale terza ondata pandemica e a realizzare tutti i lavori che ci sono ancora da fare negli ospedali della provincia”. “Si sta generando un clima di terrore nel mondo della sanità e questo non è accettabile – sottolineano – Sarebbe il momento per Testa di fare un passo indietro e di lasciare spazio a chi potrà svolgere meglio il suo compito”.

