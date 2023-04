ASM L’AQUILA: 1885 BAMBINI e 25 REPLICHE PER SPETTACOLO SU BUONE PRATICHE RACCOLTA DIFFERENZIATA

L’AQUILA – “Bianco Giallo Verde e Blu prediti cura del mondo anche Tu”: questo è il titolo dello spettacolo per bambini sulle tematiche della raccolta differenziata arrivato nel 2023 alla 6° edizione, pensato e ideato da ASM Spa L’Aquila, dal Comune dell’Aquila Assessorato all’Ambiente e scritto e messo in scena dall’Associazione L’Aquila danza – Teatro dei 99 dell’Aquila.

Sono 1.885 i bambini che vedranno lo spettacolo, 26 le repliche, l’Asm Spa L’Aquila ha iniziato con gli spettacoli dal 16 Febbraio tutti i lunedì e giovedì fino al 29 maggio coinvolgendo tutte le direzioni didattiche della città.

Lo spettacolo è divertente e istruttivo è versatile e modulare tanto da poter essere adattato a diverse modalità di raccolta e per questo è stato “esportato” fuori dai confini provinciali e regionali in aziende simili all’ ASM Spa L’Aquila.

Gli spettacoli sono gratuiti per bambini ed insegnati incluso il trasporto da scuola a Teatro e ritorno, senza incidere assolutamente sulle famiglie, l’obbiettivo della sensibilizzazione non deve e no può essere un costo ma una collaborazione tra Azienda/Comune e gli utenti di ogni età.

BIANCO, GIALLO, VERDE E BLU PRENDITI CURA DEL MONDO ANCHE TU

Lo spettacolo è composto da video, letture animate, storie e quiz, accompagnate da canto e danza che ne arricchiscono il linguaggio. Le tematiche dello spettacolo sono: Il concetto di rifiuto, il riuso/riutilizzo, la riduzione (attraverso il riuso), la cultura del recupero, i rifiuti di ieri e i rifiuti di oggi, le modalità della raccolta differenziata, la discarica, il Centro di raccolta, l’abbandono dei rifiuti, lo smaltimento delle bioplastiche, e l’importanza dei Carabinieri delle Biodiversità.

Lo spettacolo suscita curiosità e interesse: esso è per i ragazzi un evento “eccezionale”, una proposta “diversa” e per questo efficace. Dal 2018 al 2023 saltando il periodo della pandemia ci sono state circa 80 repliche con oltre 4.400 bambini delle scuole primarie dell’Aquila e dei comuni soci di ASM SPA e oltre 300 insegnati.

Nell’estate del 2022 lo spettacolo è stato messo in scena in una versione all’aperto e portato nelle piazze dei comuni facenti parte della compagine sociale di ASM Spa L’Aquila coinvolgendo non solo i bambini ma anche i grandi residenti e ospiti.

L’obiettivo di ASM Spa L’Aquila e del Comune dell’Aquila Assessorato all’Ambiente è quello di diffondere un messaggio per un’ecologia del territorio che parte dal pensiero e dalle azioni responsabili.

Il teatro e l’educazione scolastica possiedono finalità comuni: da un lato la pedagogia mette al centro dell’azione educativa, la persona con tutte le sue potenzialità da sviluppare; dall’altro il teatro persegue lo stesso obiettivo attraverso attività che stimolano lo sviluppo della creatività e la comunicazione. Il linguaggio dello spettacolo è ludico-emotivo, e coinvolge i ragazzi cercando di stimolare una maggiore consapevolezza del tema rifiuti/riciclo/riuso, per poi ottenere dei cambiamenti a livello comportamentale. Lavorare sui rifiuti attraverso uno spettacolo fa diventare la rappresentazione scenica uno strumento di stimolo e di avvicinamento ai contenuti proposti.